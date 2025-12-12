Javier Milei tomó juramento al nuevo ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti
El presidente de la Nación, Javier Milei, tomó juramento al teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Con esta designación, Presti se convierte en el primer militar en asumir la conducción política de esta táctica Cartera en la historia institucional moderna del país.
Hasta hoy Presti se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, función que ejercía desde enero de 2024, cuando reemplazó a Guillermo Olegario Pereda.
El Presidente Javier Milei tomó juramento al nuevo Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti. pic.twitter.com/p9PkX5V45I
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 12, 2025
Con más de cuatro décadas de trayectoria en las Fuerzas Armadas, Presti inició su carrera en 1984 al ingresar al Colegio Militar de la Nación y egresó en 1987 como subteniente de Infantería, promoción 118. A lo largo de su formación fue subdirector (2019) y director (2020–2022) del Colegio Militar, y comandante de la IV Brigada Aerotransportada.
Su liderazgo se respalda en una sólida preparación profesional. Se especializó como Oficial de Estado Mayor, Licenciado en Estrategia y Organización por la Escuela Superior de Guerra y cuenta con capacitación en Recursos Humanos orientada a la gestión de personal y estructuras complejas.
En su carrera operativa sirvió en el Regimiento de Infantería de Montaña 10, integró compañías de comandos y formó parte de un regimiento mecanizado, adquiriendo experiencia en distintos tipos de despliegue y operaciones militares.
En el ámbito internacional fue docente en Perú y comandó el Batallón Conjunto Argentino Haití 18 durante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), experiencia que lo vinculó a dinámicas multinacionales y de cooperación internacional.
Como ministro de Defensa, Presti tendrá a su cargo la conducción estratégica del área, la administración de sus recursos y la articulación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas en un momento clave para la consolidación de las capacidades militares y la protección de la soberanía nacional.
Estuvieron presentes el ministro saliente Luis Petri, los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, funcionarios del Estado Nacional, del Ministerio de Defensa e invitados especiales.