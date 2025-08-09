Javier Milei se sintio “El Guasón” en Cadena Nacional y leyó un párrafo copiado de la película “Batman”
Javier Milei sorprendió a propios y extraños durante su reciente discurso en Cadena Nacional al parafrasear un famoso diálogo de la película “Batman: El Caballero de la Noche”. En uno de los momentos más comentados de su alocución, el economista comparó la tensión política con un choque entre “una fuerza imparable” y “un objeto inamovible”, una frase emblemática utilizada en la ficción por el Joker para definir su enfrentamiento con el héroe de Gotham.
La referencia, lejos de pasar desapercibida, despertó una ola de reacciones encontradas que por estas horas inundan las redes sociales.
This scene from Batman – The Dark Knight vividly depicts the power struggle in Pakistan@ImranKhanPTI vs Bajwa#JOKER
“This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object”
1/2 pic.twitter.com/pWRiwOaDqk
— Kashaf Ali (@kkashaff) January 8, 2023
Obviamente, la cita sacada directamente de un filme de superhéroes fue una estrategia poco adecuada para un discurso transmitido en Cadena Nacional, un espacio reservado tradicionalmente para mensajes solemnes y de alto impacto político y social.
La crítica coincidente fue cómo recurrió a una referencia ficcional y “tan ligada a la cultura pop y la ficción” trivializando el mensaje presidencial y restando seriedad a una instancia de comunicación oficial. En Twitter, por ejemplo, no faltaron memes que comparaban a Milei con el Joker, al tiempo que cuestionaban la pertinencia de este tipo de intervenciones en un marco tan formal.