Javier Milei se “deslomó” en el Madrid Economic Forum y rotuló de “impresentable” a Pedro Sánchez
Javier Milei participó este sábado en el Madrid Economic Forum, un evento neoliberal que ha contado con economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española. El mandatario fue el encargado de poner el broche final al acto. Tildó de “impresentable” al presidente español y elevó el tono de la injuria al decir: “Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”.
Milei además, presentó su próximo libro, “La moral como política de Estado”, con un enfoque sobre que los socialistas “no discuten que el sistema capitalista es más eficiente, condenan al sistema porque consideran que es injusto”. “Lo que voy a aprobar a lo largo de la charla es que el sistema capitalista es más eficiente, justo y el único que trae prosperidad a la tierra”.
“Estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente”, aseguró el presidente, haciendo alusión a los valores de occidente, “la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos”, explicó, sobre a qué se refiere con occidente.
ÉPICA ENTRADA DE @JMilei a ECONOMIC FORUM!!
IMPRESIONANTE el tremendo recibimiento a Javier Milei!! Un ROCKSTAR!!
ÚNICO @JMilei !!! ❤️ pic.twitter.com/nP85YYhQY5
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Además, Milei aseguro que “los valores de occidente son los valores judeoromanos, si tuviéramos en claro cuáles son los pecados capitales la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra”, añadió. En esta línea, el libertario mencionó al profesor Jesús Huerta de Soto, el economista con el que se reunió esta tarde.
Respecto al utilitarismo político, Milei explicó que, cuando este está alineado con los valores éticos y morales, el resultado de esa política es “que es justa, eficiente y tiene un rédito, mejorar la calidad de vida de los seres humanos”, pero, cuando entran en tensión, dicha política tiene que ser descartada, “aún cuando sirva políticamente”.
Entre bromas sobre las políticas que presentaría durante su charla, el presidente continuó recordando que, en 2024, en el Foro de Davos señaló que occidente estaba en peligro, y que en 2025 mostró que las agendas políticas eran un “conjunto de políticas socialistas”, que “España padece todos los días” y que tenían los mismos resultados catastróficos de siempre. “Siempre termina mal. Horrorosamente mal”, explica.
Política | Madrid, 14 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este sábado que gracias al “valor” del presidente estadounidense, Donald Trump, el socialismo “se está haciendo pedazos”, en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 en la capital… pic.twitter.com/CliQjBJqHg
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Y puso de relieve su afán por confrontar con Pedro Sánchez: “Si tuvieran un Banco Central en España, con el impresentable que tienen en el poder tendrían un desastre peor que el de Argentina. Son todo sucursales del socialismo del siglo XXI, pero gracias al coraje de Donald Trump se está cayendo a pedazos”.
“No está lejos soñar con una Cuba libre”, añadió, haciendo alusión al economista Daniel Lacalle. “Es necesario impulsar las ideas de la libertas, pero a diferencia del pasado, la defensa del sistema capitalista debe estar basada en una virtud ética y moral”. “Los únicos que somos ética y moralmente justos somos nosotros”, alegó, diferenciándose de “los socialistas”.
Javier Milei, prosiguió dando una “clase” sobre economía. Entre aplausos y gritos el presidente habló de “el robo del Estado con la maldita justicia social”: “Hay algo que deberían entender las ratas socialistas. La caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno”.
Espectacular entrada del presidente @JMilei al Palacio de Vistalegre en el evento económico más grande de España. pic.twitter.com/3yUmOql9vo
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En su discurso estuvo presente el “derecho de propiedad y el principio de no agresión”. “El socialismo, al alentar estos derechos, es una basura inmunda que nos hunde en la miseria”, reafirmó con vehemencia.
Tras estas declaraciones, donde Milei intentó demostrar que “el capitalismo es justo”, se refirió a “la eficiencia” de este modelo. “Según Adam Smith, cada individuo persiguiendo su propio interés llegaba al máximo bienestar social”, prosiguió.
“Los fallos de mercado no existen”, sentenció. “El problema de los neoclásicos es, cuando el modelo que construyen no mapea con la realidad lo revientan a patadas”. Milei se refirió a las palabras del profesor Hope, “cualquier desviación del conjunto de reglas significa una redistribución desde los usuarios contratantes hacia los no contratantes. Desde lo que producimos y nos ganamos el pan con el sudor de la frente hacia los parásitos del Estado que se ganan el pan con el sudor de la frente ajena”.
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Luego reflexionó: “Imagínense que llegan a la vida, tienen que alimentarse conforme van caminando, se encuentran bienes, los descubren y, como no son de otros, se lo apropian y viven. Qué pasa si esos bienes no se los pueden apropiar y dependieran de que otro usuario que viene posterior se lo tenga que actualizar. Eso nos condenaría a la muerte, porque si le tuvieran que pedir permiso al que viene atrás y así sucesivamente, se van a morir, ustedes y todos los demás. Esa idea del socialismo, de que uno produce y otro se lo puede apropiar, inherentemente va a derivar en miseria”.
“Supongan que compran un conjunto de máquinas para hacer un negocio. Lo que va a proteger el derecho de propiedad son esos bienes, no el valor. Si tienen un negocio exitoso, lo que lo define, es que el valor de mercado sea igual o mayor del que ustedes pagaron, no sino van a la quiebra”, explica. “En caso de que exista el Estado debe resguardar la propiedad, no el valor, porque cuando cuida el valor cría parásitos”, argumentó.
“El Estado nos intenta utilizar por la vía de la fuerza. Terminan sacrificando la justicia en el altar de la eficiencia, esta política es injusta”, prosiguió. Además, el presidente habló de la “teoría del bienestar”, alegando que “si la producción es independiente de la distribución, no habría diferencia entre capitalismo y comunismo, pero mal que les duela a los zurdos, el muro se cayó en el 89 y aplastó a los zurdos”.
“Hoy Argentina ha entrado en un sendero que, si sigue abrazando las ideas de la Libertad, en 40 años va a ser la primera potencia mundial” – Presidente Javier Milei
Madrid Economic Forum
LEVANTEMOS LAS IDEAS DE LA LIBERTAD, HAGAMOS GRANDE OCCIDENTE NUEVAMENTE. VLLC!!!!!!! pic.twitter.com/SW5ivwJ6kU
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“Acaso ustedes ven gente en Miami subiéndose a tiburones para ir a la cárcel de Cuba”, ejemplificó, antes de “probar que el sistema es dinámicamente eficiente”. “Hay una frase maravillosa que dice que: el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Esto es así porque del otro lado tienen vagos que no se si odian más bañarse o trabajar”.
“Recuerdo el caso de un amigo que fue de vacaciones a Cuba y en la playa una persona le pedía un dólar, al otro día lo mismo, porque de esa manera terminaba ganando más dinero en un día de lo que ganaba en un mes trabajando. Los zurdos ven cómo robarle el bolsillo a otros porque no producen nada, solo que los otros se sientan culposos. No se dejen psicopatear por los zurdos”, acentuó.
Sobre el crecimiento empresarial, Javier Milei habló de cuatro fuentes de progreso económico. “La idea de la división del trabajo”, explicada con las teorías de Adam Smith, “Los socialistas no solo se caracterizan por el odio a la máquina. Cuando ustedes entienden que los límites de trabajo están limitados por el tamaño del mercado, van a tener claro que los escenarios distópicos no tienen sentido. No permitan que los intervencionistas nos trasladen sus miedos. Sigan progresando por una humanidad mejor”, puntualizó.
| #AHORA El presidente Milei es masivamente ovacionado al ingresar al Madrid Economic Forum, el evento económico y empresarial más grande de España. pic.twitter.com/sfVZSPQ531
— Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) March 14, 2026
También ejemplificó: “A diferencia de los mecanismos de asistencia de los socialistas, nosotros, en lugar de regalarle el pescado a la gente y esclavizarla, le enseñamos a pescar”, añadió. “Sin creatividad empresarial la producción sería cero. Si no tienen empresarios van a ser pobres”, dijo. Sobre las instituciones, expresó que deben “expandir al máximo la frontera de la producción”.
Además, añadió que la política económica debería centrarse en remover las trabas para las empresas. “Desde el Ministerio de Desregulación hemos quitado 15.000 reformas estructurales”, explicó poniendo el ejemplo de su Gobierno. “Todo ser humano posee una innata capacidad creativa, los recursos nunca están dado, los medios y los fines son ideados por los empresarios, movidos por alcanzar nuevos objetivos. Soy un declarado discípulo de Jesús Huerta de Soto”, añadió.
“La mejor forma de fomentar las empresas es respetar el derecho a la libertad, a la vida, de propiedad sin agredir a terceros. Cuando se cumplen los derechos naturales, de no apropiación y no agresión, presentes en los valores judeocristianos, van a tener una sociedad eficiente y próspera, pormenorizó Milei.
#14Mar El presidente de Argentina, Javier Milei, asegura que gracias al “valor” de Donald Trump el socialismo “se está haciendo pedazos”, en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026. EFE
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“Hace por lo menos un par de semanas que en Argentina venimos discutiendo sobre la apertura. Eso implica tener que enfrentar a toda la estructura corporativa argentina, desde empresarios prebendarios, periodistas ensobrados y muchos corruptos”, continuó. “Lo que se defiende en Argentina bajo el nacionalismo berreta no es ni más ni menos la posibilidad de los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina, acorde a su nivel de ingreso, debería tener un coeficiente de apertura del 93%, pero es del 28%, Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentira”, señaló el mandatario.
“No hay tal cosa como apertura indiscriminada no esas mentira que quieren instalar los medios y los empresarios. Uno de los grandes debates que surgió fue acerca de Fate -empresa de neumáticos- y su dueño, que debe defender su vergüenza en todo el mundo”. Este señor, “cada vez que negociaba una protección para neumáticos o aluminios lo hacía extorsionando Gobiernos, con que iba a tirar a 920 trabajadores a la calle. Nosotros no hemos escapado a esa presión, pero nuestra respuesta, el día anterior a tratarse la Ley de reforma laboral, este extorsionador tiró a la calle a 900 familias para extorsionarnos”.
“Si abriera la economía, los neumáticos no costarían 400 dólares, costarían 100. Se beneficiarían 48 millones de seres humanos y se perjudicaría Quintanilla y los 920 trabajadores y familias de Fate. Si le dan eso a los políticos, hacen cálculos y eligen esa solución. Sin embargo, eso no es un motivo para que justifiquen esa política en sí, si piensan en el populismo, ”hay cuatro ganando y uno perdiendo”, aunque el presidente señala que esta decisión es “injusta y no es eficiente”.
Milei en el Madrid Economic Forum: Volvió a señalar a Rocca y Madanes Quintanilla https://t.co/5hF96aLaxA pic.twitter.com/Mw5PGtwibQ
— Gabriel Conte (@ConteGabriel) March 14, 2026
“La apertura es eficiente, porque el día que abrimos la economía y podamos comprar neumáticos a 100 dólares, esta empresa va a ir a la quiebra, pero eso implica que la persona, a la que le quedan 300 disponibles, puede gastar en el resto de la economía. Va a haber reasignación de trabajo desde sectores menos productivos a los más productivos”, añadió. “La política de apertura supera el test de la eficiencia y favorece a sectores vulnerables, porque evita que se maten en la ruta usando neumáticos viejos”, reafirmó.
“Cuando el burócrata levanta la pared para que no pueda competir se da cuenta que puede negociar con el empresario para mantener esa restricción. No me vengan a decir que no tienen tiempo, está claro que hace mas de 10 años estoy en los medios diciendo que hay que hacer lo que estoy haciendo. Si fuiste a las carreras y apostaste al caballo equivocado, lo siento mucho, los argentinos no podemos pagar tus errores por apostar a gobiernos corruptos”, exclamó.
Y añadió: “Los que se enarbolan en la industria nacional, el nacionalismo barato, les cuento que nuestra política genera mayores salarios, puestos de trabajo, mejor consumo futuro y menos corrupción”. “Cuando a ustedes les construyen una barrera para no comercializar le están cercenando la libertad, y lo hacen con el aparato del Estado para cobrarles más caro, lo que es un robo. Nuestra política es utilitarista, eficiente y la defendemos porque es justa”, destacó.
En el epílogo, puso de relieve que: “Las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo político, por lo que reafirmo que Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, y finalizó, gritando su famoso “viva la libertad carajo”.