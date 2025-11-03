Javier Milei reunió por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada
Javier Milei reunió este lunes a su nuevo Gabinete en la Casa Rosada. Del encuentro participaron Manuel Adorni en su nuevo rol de jefe de Gabinete y Diego Santilli, a cargo de la cartera del Interior, aunque ambos todavía no asumieron formalmente en sus cargos. También estuvieron presentes el flamante canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo, entre otros. El único ausente fue Federico Sturzenegger, que está de viaje.
Este lunes por la mañana se conoció la primera foto del nuevo Gabinete nacional, luego de las recientes renuncias de Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Gerardo Werthein.
La gran novedad del encuentro fueron sus reemplazos: Manuel Adorni, Diego Santilli y Pablo Quirno, quien ya había participado de un encuentro la semana pasada.
Además, estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Petovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). El único ausente fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
También se ve en la foto a las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El presidente compartió en sus redes la foto junto a sus funcionarios y sumó su clásico eslogan: “La Libertad Avanza, VLLC!”.
Pasadas las 11 de la mañana, finalizó la reunión y se vio salir por la puerta de Casa Rosada a algunos de los ministros que participaron. El encuentro había iniciado cerca de las 9:30, por lo que duró menos de dos horas.
Fuentes de Casa Rosada indicaron que el presidente Javier Milei le tomaría juramento a Adorni el miércoles, antes de viajar a Estados Unidos para participar de un evento que contará con la presencia de Donald Trump, Lionel Messi y Will Smith.
Mariano Cúneo Libarona había confirmado su renuncia a la titularidad de la cartera de Justicia la semana pasada. Sin embargo, la situación parece haber cambiado y el funcionario nacional continuará en el cargo, al menos por unos meses más. Así quedo demostrado con su aparición en la foto que el Gobierno compartió con los nuevos integrantes del Gabinete, esta mañana en Casa Rosada.
El ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra en la ciudad de Madrid, España, donde participó este lunes de un panel organizado por Nueva Economía Fórum, razón por la cual no pudo estar presente en la primera reunión del nuevo Gabinete en Casa Rosada.
Diego Santilli todavía no asume como ministro pues debe seguir ocupando su banca como diputado al menos unos días días más…