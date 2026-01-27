Javier Milei redobló su controversia contra Techint y le pegó un “tubazo” furibundo a Paolo Rocca
El presidente Javier Milei redobló su disputa con el grupo Techint y lanzó duras críticas contra su CEO, el empresario Paolo Rocca, a quien volvió a cuestionar públicamente por el rol de la empresa en la economía argentina y lo apodó como “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”.
“DESENMASCARANDO OPERADORES. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS… VLLC!”, publicó Milei en su cuenta de X, en medio de la polémica por la licitación que Techint perdió ante una empresa india.
DESENMASCARANDO OPERADORES
Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS…
VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd
— Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026
En un posteo previo, el libertario había escrito un mensaje cargado de críticas al entramado político, mediático y empresarial que, según planteó, busca resistir la apertura económica. Además de denunciar intereses detrás de los cuestionamientos específicos a la apertura de la industria del acero.
“LA NUEVA ARGENTINA. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…”, apuntó Milei.
De esta manera, Milei rompió el silencio sobre el caso Techint luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la decisión de adjudicar la provisión de caños para un gasoducto clave de Vaca Muerta a una empresa india y no al Grupo Techint, el único fabricante de tubos argentino.