Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast
Javier Milei recibirá este martes al mediodía a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile que se impuso en el balotaje celebrado el domingo en el país trasandino.
Milei y sus consejeros apoyaban tanto al vencedor de las elecciones presidenciales del vecino país como al dirigente Johannes Kaiser, hermano de Axel, número 2 de la Fundación El Faro, el think thank que alumbra la batalla cultural de los libertarios que gobiernan la Argentina.
Kast será recibido este martes en Casa Rosada con una reducida comitiva de “relaciones exteriores” como forma de hacer pie en el concierto internacional y, al mismo tiempo, dar inicio a su agenda exterior con una foto conjunta con el líder libertario.
Una comitiva de dirigentes cercanos al oficialismo había viajado este domingo a Santiago de Chile. El grupo estaba integrado por el senador fueguino Agustín Coto, el diputado santafesino Nicolás Mayoraz, el senador provincial bonaerense Matías de Urraza, el legislador porteño Guillermo Montenegro, y el ex prosecretario del Senado y actual asesor, Mariano Gervan.
Justamente, Gervan es el dirigente más cercano a Kast en la Argentina, una relación que data de casi dos décadas, nacida por la afinidad religiosa de ambos al Movimiento Apostólico de Schoenstatt, a los grupos de Pro Vida -que comparten con la mujer del mandatario, María Pía Adriosola- y que se afianzó políticamente luego que el chileno fuera ungido como diputado por la Unión Democrática Independiente (UDI). El actual asesor trabajó en los albores del mileísmo junto al malogrado armador Carlos Kikuchi.
Otro de los contactos entre la administración libertaria y el flamante ganador de las presidenciales chilenas es el segundo de Luis “Toto” Caputo en el ministerio de Economía, José Luis Daza.
Según publicó el diario chileno La Tercera, el actual viceministro de Economía de la Argentina, de origen chileno, es el candidato principal para ocupar el ministerio de Hacienda trasandino, junto con otros economistas como Jorge Quiroz, que actuó como principal asesor de Kast en esta campaña presidencial. Cuatro años atrás, ese lugar correspondió a Daza, quien el domingo saludó calurosamente al vencedor de la segunda vuelta presidencial en el vecino país.