Javier Milei reabre “La Grieta” con el lider del PRO: “A mi no me van a llevar puesto como a Macri”
Javier Milei, en una entrevista con La Nación+ grabada antes de la partida del libertario a su nueva gira por los Estados Unidos, se refirió a los duros cruces que mantuvo con la oposición el domingo 1° al inaugurar las Sesiones Ordinarias del Congreso. Aseguró que su reacción “no estuvo planificada” y que les pegó “una domada a los kukas”, a quienes consideró “enemigos políticos”, justificando sus virulentas respuestas con una analogía polémica: “A mí no me van a llevar puesto como a Macri”.
Milei rechazó que la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia tenga por objetivo “salvar a (Claudio) Tapia y (Pablo) Toviggino”. “Falso”, agregó el mandatario y negó que el flamante funcionario “tenga vínculos con la AFA”, aunque el ex jefe de los fiscales porteños había admitido conocer “socialmente” a los popes de la casa madre del fútbol argentino.
Más allá de pesquisa del ARCA sobre los aportes a la seguridad de la institución de calle Viamonte (?), Milei sostuvo que cree “en la independencia de la Justicia” pero consideró que “si Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con todo el peso de la ley”.
En otro tramo del reportaje, consideró que Mahiques “es una persona con mucha experiencia”, que conocería “la dinámica del sector judicial” y ayudará a resolver “la cantidad de vacantes” en los distintos fueros federales existentes. “El objetivo es ganar mayor libertad del Poder Judicial”, concluyó.
Por otra parte, el presidente dio argumentos sobre su sorpresiva embestida contra la dirigencia empresaria que, incluso, retomó en el discurso ante la asamblea legislativa. “El círculo rojo es de piedra, de tan viejo que es” indicó y descartó confrontar “por motivos electorales” sino que, adujo, “mi contrincante es la realidad. Mi gestión”. El libertario ha cuestionado a líderes industriales como Paolo Rocca, de Techint, por supuestamente no tener vocación de competir con grupos extranjeros en licitaciones como los proyectos de Vaca Muerta.
“Hubo un intento de golpe, un ataque contra el peso” en la previa a las elecciones del 26 de octubre, aseguró el libertario y deslizó la supuesta participación de integrantes de ese “círculo rojo analógico” que tanto cuestiona. Al respecto, indicó que “algunos empresarios quieren un precio deprimido (del peso) para bajar el salario”.
En este sentido, el mandatario se refirió al dueño de FATE, que hace semanas, anunció el cierre de la planta de San Fernando. “Javier Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”, adujo aunque aseguró entender “el dolor de aquellos que están perdiendo su trabajo”.
Al respecto, sostuvo que “el empresario no puede comprar favores sin un político corrupto” y dijo que “Madanes y Paolo Rocca siempre operaron contra este gobierno”. En las últimas horas, en su perfil de X, el libertario volvió a cargar contra el dueño de Techint por participar en un acto con Lula, en Brasil. “Techint se pagó la tonelada de tubo de acero 4 mil dólares cuando vale 1400”, reseñó en la citada entrevista. Y recordó que “el kirchnerismo negociaba la coima” con los ejecutivos.
Al hacer un análisis sobre el tenue rebote que ha tenido la inflación en los últimos meses, Milei argumentó que “se está reprocesando la caída de la demanda de dinero. Pasado el primer trimestre, la inflación va a volver a caer”. En este sentido, auguró que “en junio/agosto la inflación va a empezar con cero”.
Al momento de hablar sobre las internas del oficialismo, el presidente dijo que “un equipo puede tener distintas visiones” y negó que sea “Karina (Milei) la que gobierne” el país. Además, rechazó que busque modificar la Constitución. “La reelección es algo que va a surgir si hago las cosas bien. Tampoco quiero la reelección indefinida”, adelantó y reiteró que en “en 2031 me voy a vivir al campo”, en caso que tenga un segundo mandato al frente de la Argentina. También desmintió pretender que “(Victoria) Villarruel renuncie” como vicepresidenta.
Otras frases sobresalientes
-“Yo tengo un perfil más gladiador que Macri y no estoy dispuesto a que me lleven puesto”.
-“Al kirchnerismo no le regalo un milímetro”.
-“Mis estudios físicos dicen que tengo los indicadores de una persona de 30 años”.
-“El Riesgo País proyectado al 2027 está en 200 puntos”.
-“Si este gobierno siguiera, la economía va a crecer a tasas del 8%”.
-“Lo más importante es que Nahuel Gallo está nuevamente en Argentina”.
-“Irán está desarrollando armas nucleares poniendo en riesgo a todo el planeta”.
-“Irán financia terroristas como los que nos pusieron dos bombas en Argentina”.