Javier Milei ratificó en San Nicolás que la Reforma Laboral a impulsar “será el fin para la industria del juicio”
Desde San Nicolás, el presidente de la Nación, Javier Milei, dio detalles de las reformas económicas con las que tiene previsto avanzar desde tras las Elecciones del 26 de este mes. Así hizo referencia a una reforma general del regímen laboral “con el objetivo de dar previsibilidad a las empresas” y una reforma tributaria.
Respecto a la reforma laboral puntualizó que va a “beneficiar a más de medio millón de pymes, empresa grandes y fundamentalmente a los trabajadores y a motorizar la creación de cientos de miles de puestos de trabajo en blanco en el sector privado”.
En ese marco, el presidente señaló que “con esta nueva reforma las cámaras y los sindicatos se van a poder sentar a negociar” y precisó que quienes prefieran conservar los esquemas tradicionales podrán hacerlo, mientras que aquellos interesados en actualizar sus convenios tendrán la posibilidad de acordar “nuevas reglas adaptadas a la economía actual”.
Discurso del Presidente Javier Milei en la fábrica de Sidersa en San Nicolás, donde presentó el Plan Argentina Grande Otra Vez, un conjunto de reformas económicas, laborales, y tributarias que se enviarán al próximo Congreso de la Nación para su aprobación. pic.twitter.com/nbmOK60frN
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 10, 2025
Milei destacó también que se avanzará en la eliminación de trámites innecesarios: “Reduciremos trabas burocráticas para que los procesos registrales puedan hacerse de manera digital, ahorrando tiempo y costos para todos”. Además, apuntó contra quienes perjudican a las pymes por interés propio: “Es necesario quitarle poder a agentes que buscan dañarlo por su propio beneficio, como por ejemplo los caranchos laboralistas, que son capaces de llevar una pyme a la quiebra y empujar a sus trabajadores al desempleo con tal de cobrar un juicio”.
El mandatario sostuvo que la iniciativa busca poner fin a la llamada “industria del juicio”. “Esta reforma está orientada a terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio. Para esto, vamos a buscar eliminar la discrecionalidad de parte de los jueces laborales a la hora de dictar sentencias”, remarcó.
PLAN ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ
“Estamos a la mitad de un camino que conduce a un solo lugar: la prosperidad. La única forma de llegar al otro lado, es librándonos de las ataduras del pasado.
Por eso, sigamos adelante. No bajemos los brazos. No desistamos en el esfuerzo que… pic.twitter.com/g8a6dhFhKg
— Alianza La Libertad Avanza – PBA (@LLAenPBA) October 10, 2025
Por otra parte, el presidente Javier Milei destacó este viernes el auxilio recibido por EEUU al que calificó de “histórico” al cerrar un acto en las instalaciones de Sidersa, una de las primeras industrias argentinas incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en San Nicolás.
“Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país, ayer hemos logrado un apoyo histórico de EEUU a la Argentina”, dijo el jefe de Estado frente a un auditorio en el que se encontraban trabajadores de la empresa, directivos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y los candidatos a diputados de La Libertad Avanza, Diego Santilli y Karen Reichardt.
PLAN ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ
El Presidente Javier Milei anunció esta tarde desde San Nicolás, corazón productivo de la Provincia de Buenos Aires, una serie de reformas económicas que estarán dirigidas a apuntalar el crecimiento económico de la Argentina, entre ellas una… pic.twitter.com/mg8Eoh7FD6
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 10, 2025
“Este respaldo es histórico para nuestras naciones, será un hito fundacional de esta nueva era, que como país estamos comenzando”, indicó
Además, el presidente destacó: “Hoy celebramos la firma de la inversión más grande en la historia argentina, se trata de un acuerdo entre YPF y la ENI, que permitirá exportar entre 12 y 20 mil millones de dólares de gas natural licuado al año”. Respecto a OpenAI, también señaló: “Quieren convertir a Argentina en el tercer hub de inteligencia artificial en el Mundo”. “Son inversiones que vienen a cambiar el rol de nuestro país en el Mundo”, concluyó.
Por último, anunció el impulso de una reforma tributaria “que tenga como norte la simplificación de impuestos” y adelantó que se procurará “eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”. Según Milei, la meta es remover barreras al crecimiento económico y facilitar la actividad de empresas y trabajadores.
Tras la llegada del presidente a la ciudad bonaerense se desplegó un fuerte operativo de seguridad, encabezado por Gendarmería y la Policía Federal, ya que militantes opositores se movilizaron para repudiar la presencia de Milei en el lugar.
La presencia del mandatario en Sidersa tuvo como objetivo supervisar el avance del proyecto que contempla la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad y está orientado a la producción eficiente y sustentable de acero.
El proyecto, que demandará una inversión aproximada de u$s300 millones, fue aprobado en julio pasado a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía. Se trata de la primera iniciativa netamente industrial incorporada al régimen.