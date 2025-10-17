Javier Milei publicó un nuevo mensaje en clave electoral: “No vuelvan a comerse la curva”
El presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales en modo advertencia de cara al electorado a poco más de una semana de que se lleven adelante las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, una parada clave para el oficialismo: “No se vuelvan a comer la curva”.
Con un tono de reproche – luego del duro golpe que sufrió su fuerza política en los comicios bonaerenses de septiembre, donde quedaron 13 puntos abajo de las listas del peronismo – el presidente se hizo eco de un mensaje del economista Agustín Etchebarne que alertó por la “campaña sucia” de la oposición.
TOMAR NOTA
No vuelvan a comerse la curva.
Fin. https://t.co/naLYTP6tlg
— Javier Milei (@JMilei) October 17, 2025
La Libertad Avanza afronta el último tramo de la campaña electoral, luego de semanas revueltas tras el escándalo de José Luis Espert, quién debió bajarse de la candidatura por sus vínculos con Fred Machado, el empresario denunciado por presunto narcotráfico.
A tan solo 8 días de los comicios, el oficialismo busca recuperar la agenda y fortalecer su narrativa para unas elecciones que serán claves, con el apoyo de Estados Unidos en Stand By, según el resultado que logré la fuerza violeta.
En este sentido, el presidente se hizo eco de un mensaje del economista Etchebarne, quién calificó como “campaña sucia”, las múltiples denuncias y escándalos que giraron entorno a Espert, y la negativa de la Cámara Nacional Electoral a reimprimir las boletas para incluir al nuevo candidato de LLA, Diego Santilli.