Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con eje en el equilibrio fiscal
El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de lograr por primera vez la aprobación de la iniciativa desde el inicio de su gestión. El plan tiene como eje central el equilibrio fiscal y proyecta un resultado financiero superavitario de $2,7 billones.
“El Proyecto de Ley pretende contribuir al sostenimiento de la estabilización macroeconómica iniciada a finales de 2023, a partir de la cual se puedan mantener políticas públicas que procuren mejorar la calidad de vida de toda la población”, sostuvo el Ejecutivo en la iniciativa.
El texto establece que el gasto corriente y de capital de la Administración Nacional para 2026 ascenderá a $148 billones, e incluye proyecciones macroeconómicas claves:
- Tipo de cambio mayorista oficial esperado: $1.423.
- Variación del IPC: 10,1%.
- Crecimiento real del PBI: 5%.
Durante una cadena nacional, Milei resaltó aumentos en áreas sensibles: 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación, 5% para pensiones por discapacidad, y un refuerzo de $4,8 billones para universidades nacionales.
“El futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, subrayó.
Otro de los puntos centrales del Presupuesto es la restricción de financiamiento al Tesoro por parte del Banco Central, lo que implica evitar emisión monetaria. A la vez, se impone la regla de estabilidad fiscal, que obliga a ajustar partidas en caso de que los ingresos caigan o los gastos superen lo previsto.
“Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”, cerró Milei, vinculando el mensaje con el lema de campaña de La Libertad Avanza para las próximas legislativas.