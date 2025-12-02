Maran Suites & Towers

Javier Milei posteó otro irónico mensaje contra Claudio “Chiqui” Tapia

Redacción | 02/12/2025 | Deportes, Política | No hay comentarios

El presidente Javier Milei volvió a publicar un irónico mensaje contra el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia”. “5-0. 4° Simular Normalidad. 5° Entonces Lobo-Tripero…”, fue el mensaje que posteó en su cuenta de X.

La referencia del presidente es a la derrota de Barracas Central ante Gimnasia de La Plata, que ahora deberá enfrentarse a Estudiantes, el enemigo número uno de la AFA, en el clásico platense.

El domingo, el presidente publicó un mensaje donde el marcador ficticio contra Tapia estaba en “3 a 0”.

Allí, hacía referencia a los cánticos en contra del dirigente del fútbol argentino en distintos lugares y en redes sociales.

Ocurrieron por ejemplo en el recital de Andrés Calamaro, en el de Wos, en la cancha de Vélez, y en otros ámbitos, con un repudio por la copa entregada a Rosario Central y los dudosos arbitrajes del fútbol argentino.

En medio del escándalo por los manejos de Tapia en los partidos de fútbol, la Justicia avanza e investiga el vínculo entre la financiera ligada a “Chiqui” Tapia y cuatro monotributistas que movieron $ 120.000 millones.

En la denuncia de la DGI se identifica una serie de CUIT que estaban inscriptos en categorías bajas y realizaron operaciones de miles de millones de pesos a través de Sur Finanzas. Forman parte de aquellos sujetos cuyos ingresos no tenían relación con semejante nivel de movimientos.

Además, Elisa Carrió denunció a dos personas por ser presuntos testaferros. pidió que se investigue a Luciano Nicolás Pantano y a Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, por la compra de una impactante mansión en Villa Rosa, Pilar.

Pantano y Conte son los dueños de Real Central SRL., una empresa que, habría adquirido la propiedad compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.

X