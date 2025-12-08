Javier Milei otra vez protagonista central en la final del 132° Abierto de Polo en Palermo
El presidente Javier Milei fue invitado a la final del 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo, donde se enfrentan La Natividad–La Dolfina y Ellerstina–Indios Chapaleufú. En la previa del partido, el Regimiento de Granaderos a Caballo entonó el Himno Nacional.
El mandatario asistió acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la senadora electa, Patricia Bullrich, y por el todavía ministro de Defensa, Luis Petri.
El Presidente Javier Milei fue invitado a la final del 132° Abierto Argentino de Polo, donde el Regimiento de Granaderos a Caballo entonó el Himno Nacional en la previa del partido. pic.twitter.com/9gbD7DIbrU
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 7, 2025
El equipo de las familias Cambiaso y Castagnola alcanzó la tan buscada Triple Corona, después de haberse quedado también, en esta misma temporada, con los Abiertos de Hurlingham y Tortugas. Es el sexto equipo en la historia en conseguirla; lo antecedieron Coronel Suárez, Santa Ana, Ellerstina, La Aguada y La Dolfina.
El presidente Javier Milei fue OVACIONADO por todo el estadio en la final del 132° Abierto Argentino de Polo. pic.twitter.com/RwER2rkLVS
— Derechazo (@derechazoar) December 7, 2025
La formación de 40 goles de handicap, que combina leyendas y jóvenes figuras como Adolfo Cambiaso (50 años), su hijo Poroto (20) y sus sobrinos Bartolomé (h.) (24) y Camilo Castagnola (22), se adueñó de la final y coronó una temporada perfecta: ganó los 11 partidos que jugó y sumó las tres copas más importantes del calendario.
En la previa del partido hubo una exhibición de los aviones de la la Escuela de Aviación Militar, además de la presencia de la Fanfarria Militar Alto Perú, la banda musical del Regimiento de Granaderos a Caballo.
El Presidente Javier Milei junto a los Cambiaso y La Dolfina. El polo es parte de nuestra identidad: fuerza, precisión y nobleza.
Lo miro desde chica, vi amigos y flia jugar, me emociona.
Deporte, elegancia y orgullo argentino para el mundo.
Viva el polo. Viva la Libertad. pic.twitter.com/FexIzKbLdl
— MajoMéndezCasariego (@MJMendezCasarie) December 5, 2025
El presidente Javier Milei fue ovacionado por los asistentes al evento al momento de hacer su ingreso a los palcos, junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei.
“Adolfo Cambiaso”
Por el abrazo entre Adolfo Cambiaso y Javier Milei tras el 5° título consecutivo de La Dolfina en el Abierto de Polo. pic.twitter.com/XYOmXgCN2f
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 8, 2025
El mandatario le entregó la Championship Cup a Adolfito Cambiaso, tras disfrutar de una distendida tarde en la que disfrutó del partido de polo, tal como lo hizo este último miércoles al asistir a las semifinales.
El encuentro entre Gabriel Omar Batistuta y Javier Milei en el 132º Campeonato Argentino Abierto de Polo.https://t.co/4eicC2ogHB pic.twitter.com/r83pHzB055
— Corta (@somoscorta) December 7, 2025
Por otra parte, el presidente de la Nación, se saludó con el ex futbolista y actual empresario ganadero y productor agropecuario, Gabriel Omar Batistuta, muy vinculado al mundo del Polo como de la producción equina.
Graciela Alfano se sacó una foto con Javier Milei en el Abierto de Polo en Palermo que ganó La Dolfina. pic.twitter.com/CkEcPIbdos
— Corta (@somoscorta) December 8, 2025
Por último, vale consignar, que una vez más, en el mundo del espectáculo y corrillos de la farándula política se desató un tsunami de murmullos respecto al encuentro de Milei con la ex modelo y vedette, Graciela Alfano, luego de los “romances” mantenidos con Fátima Florez y ‘Yuyito’ González.