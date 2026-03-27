Javier Milei oficializó la designación de Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción
El presidente de la Nación, Javier Milei, oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según la resolución 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial, reemplazando formalmente a Alejandro Melik. La medida fue adoptada dentro de las medidas que adoptó el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Zangaro se recibió de abogada en 1994 por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene un doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, en la Universidad del Salvador. Desde noviembre de 2003 se desempeñaba como Jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la web oficial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y tenía a cargo del Juzgado nro. 22.
Además, realizó posgrados como el Curso sobre Derecho Penal por la Universidad Católica Argentina (UCA) y un curso de Posgrado en Derecho Penal Tributario en su aplicación al Área de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Su ingreso a la Justicia Nacional se dio en 1989, en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 4, con diversos cargos como auxiliar principal de quinta y sexta, escribiente auxiliar y secretaria privada-oficial.