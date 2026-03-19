Javier Milei: “Nuestro compromiso con los Estados Unidos y el Estado de Israel es inquebrantable”
El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina asume la presidencia de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) con una “convicción inquebrantable de defender la verdad histórica” y profundizó su alineamiento con Estados Unidos e Israel en la lucha contra el antisemitismo.
A través de un mensaje en la red social X, el mandatario remarcó que el país buscará sostener la memoria del Holocausto y combatir “toda forma de totalitarismo” desde su nuevo rol al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
“Cuando el mundo tolera el odio y el colectivismo criminal, la barbarie avanza. Y cuando las naciones libres levantan la voz, la civilización prevalece. Desde la Argentina vamos a dar esa batalla cultural sin miedo y con claridad moral”, sostuvo Milei.
En esa línea, el jefe de Estado agradeció al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, “por el acompañamiento de los Estados Unidos en este nuevo desafío”.
Gracias @SecRubio por sus palabras y por el acompañamiento de los Estados Unidos en este nuevo desafío.
La Argentina asume la presidencia de la IHRA con la convicción inquebrantable de defender la verdad histórica, la memoria de las víctimas y la lucha frontal contra el… https://t.co/3rtqVPTPpV
— Javier Milei (@JMilei) March 18, 2026
Además, reforzó su posicionamiento geopolítico al asegurar: “Nuestro compromiso con los Estados Unidos y el Estado de Israel es inquebrantable. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!”.
El mandatario también remarcó que durante su presidencia en la IHRA la Argentina promoverá una “lucha frontal contra el antisemitismo”, en un contexto internacional marcado por el aumento de discursos de odio y negacionismo.
Previamente, Rubio había felicitado al país por el inicio de su gestión al frente del organismo. “En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes”, expresó el funcionario estadounidense.
El comunicado de Cancillería
El Gobierno informó que la República Argentina asumió la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), un organismo intergubernamental que “reúne a gobiernos y expertos con el objetivo de promover la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio del pueblo romaní, así como la lucha contra el antisemitismo a nivel global”.
Según el comunicado oficial de la Cancillería, “la Presidencia argentina, que se desarrollará bajo el lema ‘Expandiendo las fronteras de la memoria’, constituye un hito para la IHRA, al tratarse de la primera vez que un país de América del Sur ejerce esta responsabilidad”.
“Por decisión del presidente Javier Milei, la Presidencia será ejercida por Marcelo Mindlin, en coordinación con la Cancillería argentina, y tendrá entre sus principales ejes la proyección de la IHRA en América Latina y el fortalecimiento del acceso a los archivos vinculados al Holocausto”, indicaron en el texto oficial.