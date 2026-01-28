Javier Milei no solo vio el show de Fátima, sino que cantó con su gato siamés
En la continuación de su Tour de la Gratitud y luego de haber recorrido el centro urbano y un complejo industrial de Mar del Plata, Javier Milei participó del show teatral de Fátima Florez, a cuyo término subió al escenario y cantó un tema de Ratones Paranoicos. Después de su performance, agradeció y llenó de elogios a la imitadora, su expareja, y se fue del teatro rumbo a La Derecha Fest.
“Quiero verla en el show, es como un gato siamés”. Dos estrofas de Rock del Gato (1989), la canción de Ratones Paranoicos que entonó Milei este martes por la noche en la Sala Roxy, de Mar del Plata, donde participó del espectáculo teatral de la actriz y comediante Fátima Florez.
El presidente se subió al escenario con la artista, y cantaron juntos el Rock del gato, un clásico de los Ratones Paranoicos. https://t.co/fSiTOI7sdU pic.twitter.com/waRj1qspJv
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) January 28, 2026
Temprano este mismo martes, Milei había llegado a La Feliz y recorrido las calles del centro de la ciudad, saludado a militantes, ensayado junto con Florez una pieza musical para más tarde y también acudido a un complejo industrial. Hacia las 21, Milei se hizo presente en el teatro en el que acababa de comenzar el show de la vedette.
Florez brinda un espectáculo en el que no sólo actúa y monologa, sino que también imita a personajes de la farándula y también de la política argentina. Su show, que dura aproximadamente una hora y media, este martes alcanzaba una duración considerable en la que interpretó a más de una variopinta docena de personajes tales como Patricia Bullrich, Cristina Kirchner o la cantante Karina. Milei miraba atento desde una platea.
Pero cuando el reloj sobrepasó las 22.35 fue cuestión de minutos el salto de Milei hacia el escenario. Estaba pactado, y ya se conocía, aparte, dado que alrededor de las 14 -el presidente de la Nación tenía un deber “ineludible” para su investidura- mantuvo un ensayo junto con Florez, tras el cual recibió gritos de adhesión y repudio de quienes se acercaron a la sala.
En el escenario, ataviado en una de sus habituales camperas de cuero pese a la elevada temperatura estival, y al ritmo del riff de guitarra característico de esa canción de Ratones Paranoicos, cantó las estrofas. “Quiero verla en el show, es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den alguna noche de hotel”, comenzó el presidente, en medio de los vítores de las gradas de la Sala Roxy-Radio City, que estaba colmada particularmente de adherentes a esta gestión libertaria, como si las entradas hubieran estado perfectamente ubicadas a quienes “debían ir” a ovacionarlo.
“En mi boca no hay control; me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo; al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo, otra vez”, continuó su canto Milei, con Fátima Florez bailando sensualmente a su costado. Él la seguía con su mirada y con su voz.
Poco menos de cinco minutos duró el número musical. Luego de eso, ambos se abrazaron y desde sus asientos el público “fan” de Milei, coreaba: “Presidente, Presidente”. Florez, en complicidad, avisaba que su ex que debía terminar rápido allí, dado que lo esperaban ya en La Derecha Fest, donde tenía previsto dar un discurso ante su militancia.
Milei se estaba yendo del show de Fátima y le gritaron HIJO DE PUTA absolutamente todos afuera y SE TUVO QUE IR CORRIENDO pic.twitter.com/1O3aqCiTqC
— TUGO News (@TugoNews) January 28, 2026
Antes de irse, Milei elogió a Fátima. “Quiero darle las gracias por permitirme estar con ella en el escenario. Es una artista fuera de serie, una persona con muchísimo talento y una gran trabajadora. Entiende el cambio, pero además de todo es una gran persona. Y gracias a todos, porque estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente. Viva la libertad, carajo”, cerró, retirándose luego bajo una andanada de insultos de un grupo de indignados por su frívola presencia en La Feliz.