Javier Milei: “Me siento el presidente más sionista del mundo”
En medio de la escalada bélica en Medio Oriente desatada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el presidente Javier Milei afirmó en un discurso en la Universidad Yeshiva en Nueva York -donde fue ovacionado- que se siente “el presidente más sionista del mundo” y sobre la guerra en curso que ha alterado al mundo no dudó en afirmar: “Vamos a ganar”.
El presidente, que fue aclamado en varios pasajes, calificó a Irán como “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, dijo el mandatario, que disertó durante más de una hora y cuarenta minutos ante un auditorio repleto en la Universidad Yeshiva.
Milei, que el sábado pasado mantuvo un nuevo encuentro en Miami con Donald Trump, también elogió al presidente norteamericano, quien junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenaron la ofensiva en la que murió el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro: y fue esa bala que no le pegaron a Trump”, dijo Milei, en referencia al intento de asesinato que sufrió el magnate cuando era candidato, el 13 de julio de 2024 en Pensilvania.
El presidente ratificó así su alianza incondicional con sus dos principales socios internacionales, Washington y Tel Aviv, en momentos de extrema tensión global por la guerra en Medio Oriente.
Milei defendió su gestión y su política de ajuste, y se refirió a la situación de la Argentina: “Estábamos camino a ser Cuba con una escala en Venezuela en el medio”.
Y se congratuló: “Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”.
“Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo”, planteó el presidente.
La disertación se centró sobre todo en teoría económica, con pasajes políticos, y luego en el cierre fue cuando sentó su posición sobre la guerra en Medio Oriente.
En el inicio de la presentación dijo que replicaría el discurso que brindó en el Foro de Davos, Suiza, y adelantó que ese será el título de su próximo libro: “La moral como política de Estado”.
Milei citó varias veces al profesor español Jesús Huerta de Soto -prócer de la Escuela Austríaca convertido en un guía para el Presidente- y entremezcló partes leídas y con otras improvisadas. Fue aplaudido en varios tramos por el auditorio, entre ellos muchos estudiantes, quienes lo siguieron con traducción simultánea.
“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola, porque son un robo”, dijo en un pasaje. Agregó que el corte del déficit fiscal encarado por su Gobierno tiene “base moral”.
“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, agregó.
También dedicó fuertes críticas a la izquierda y el socialismo. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, dijo. “Permítanme escapar del protocolo y decir lo que pienso: esa política es una mierda”, añadió.
“No todo vale para ganar un voto. Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo”, afirmó, como ya había hecho semanas atrás en el Foro de Favos. “El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección”, reforzó. Sobre el cierre, llamó a volver a abrazar los valores de Occidente.
Milei dio su extensa disertación tras ser presentado por el rabino Ari Berman, rector de la Universidad Yeshiva, como parte de la “Serie de Grandes Conversaciones”. Luego contestó preguntas del moderador.
“Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales”, señaló Berman.
Gala para recaudar fondos
La segunda actividad del presidente este lunes con la que reforzará sus vínculos con la comunidad judía local será por la noche, cuando cerca de las 21 (hora local) participe de la 12a gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.
El evento, que reúne a otras personalidades, es presentado como una velada “centrada en la claridad moral, la determinación y la solidaridad”. Entre los homenajeados de este año, además, de Milei, están el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos de cobertura norteamericano Boaz Weinstein.
La institución también confirmó que entre los asistentes estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en enero pasado fue recibida por Milei en la Casa Rosada.