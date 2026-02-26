Javier Milei llamó “Chatarrín y Gomita” a Paolo Rocca y Madanes Quintanilla tildándolos de “empresaurios”
El presidente Javier Milei renovó este miércoles sus críticas a empresarios que admitieron haber trabajado con altos márgenes de rentabilidad en los últimos años y afirmó que, “con la bandera de la industria nacional”, se asocian “para robar a los argentinos de bien”.
A través de la red social X, el mandatario escribió que “Chatarrín y Gomita activaron a full el Principio de Revelación”, en alusión al titular de Techint, Paolo Rocca, y al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla.
Las declaraciones se dan en medio del conflicto por el cierre de la planta de Fate en San Fernando y los cuestionamientos de sectores industriales ante la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno. Milei respondió a una publicación en redes que señalaba que “Rocca quiso licitar con un sobreprecio abismal”, que industriales textiles admitieron “márgenes inauditos” y que fabricantes reconocieron trabajar con rentabilidades del 70%.
Según el Presidente, esa descripción “deja los dedos marcados a todos los chorros que, poniendo la bandera de la industria nacional, se asocian con ‘empresaurios’ para robar a los argentinos de bien”.
Cruces por el cierre de Fate
Por la mañana, Milei también había respondido a quienes responsabilizan a su política económica por el cierre de Fate. En ese marco, compartió un video del CEO de Neumen en el streaming Ahora Play, donde se afirmaba que “multinacionales y empresarios” fijaban precios en un mercado que “no era real”.
El conflicto por el cierre de la fábrica comenzó la semana pasada, en simultáneo con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Desde sectores de la oposición vincularon la situación a la apertura de importaciones, mientras que el Presidente sugirió que Madanes Quintanilla habría esperado el momento político para anunciar la medida.
En ese contexto, Milei escribió: “¿Conspiranoico yo? Fin”, y luego replicó mensajes que aludían a un supuesto intento desestabilizador por parte del empresario, a quien días después apodó “Gomita”.
Tensión con Rocca
La relación con Rocca también registró episodios de tensión a fines de enero, cuando el mandatario lo llamó “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS” luego de que Techint cuestionara la pérdida de una licitación para exportar gas de Vaca Muerta frente a una empresa india.
El cruce se inscribe en diferencias previas entre el Gobierno y la compañía, entre ellas la decisión oficial de eliminar restricciones a la exportación de chatarra, medida que impactaba en el negocio de la firma.