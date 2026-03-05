Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques en un acto con notables ausencias del mundo judicial
El presidente Javier Milei le tomó juramento este mediodía a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia fue breve y estuvo marcada por la ausencia de figuras del mundo judicial.
Mahiques es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, con mandato en ese cargo hasta octubre de este año. Pidió licencia para asumir en el ministerio. Prefirió conservar el cargo y no renunciar.
Antes de la jura, en primera línea se ubico la familia Mahiques en pleno, encabezada por el padre del flamante ministro. También estuvieron sus hermanos: Ignacio Mahiques, fiscal de instrucción, que mientras se desempeñaba en los tribunales de Comodoro Py fue uno de los investigadores que llevó a la expresidenta Cristina Kirchner al banquillo de los acusados; Esteban, que es funcionario de Cancillería y directivo de la AFA, y Eugenia.
Del mundo judicial se destacó la presencia del juez del Tribunal Superior de Justicia porteño Santiago Otamendi, que era secretario de Justicia cuando Mahiques sera subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Mahiques y Otamendi se desempeñaban en el Ministerio de Justicia que por entonces tenía como titular a Germán Garavano.
Del Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los ministros Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Sandra Pettovello, que aportó una imagen inesperada a la ceremonia: lloró por la salida de Cuneo Libarona, por quien tiene un gran afecto.
También estuvo entre los invitados Pablo Garcilazo, hombre de Daniel Angelici, y quien trabaja codo a codo con Mahiques desde los tiempos del Consejo de la Magistratura.
Mahiques entró al Salón Blanco flanqueado por Milei y Cuneo Libarona. Juró enfático y se abrazó con Milei (el abrazo al que luego se sumó Cúneo). Después, saludó a su familia y a los miembros de su equipo en la Ciudad que se acercaron esta mañana a Balcarce 50.
Poco después, saludó a quienes son desde hoy sus compañeros de Gabinete. Y se fotografió con Karina Milei, la hacedora de su llegada al Ejecutivo Nacional, a quien ayer le agredeció con un tuit en su cuenta de X.
Tras la jura, Juan Bautista Mahiques se convirtió en el segundo titular de Justicia de la administración mileista.