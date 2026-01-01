Javier Milei: “La gente está descubriendo que el socialismo es una farsa”
Javier Milei aseguró que está construyendo un bloque regional conformado por 10 países con el objetivo de hacerle frente al “socialismo del XXI”, al que volvió a comparar con “un cáncer”. Además sostuvo que la ideologías de izquierda plantean “un relato sensiblero mentiroso, engañoso” y los votantes “están descubriendo que es una farsa”.
El presidente habló en estos términos durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, para CNN, que se realizó el martes en la Casa Rosada y cuyo adelantó se conoció en las últimas horas.
“Estoy trabajando activamente por eso”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de construir un espacio de líderes de derecha y centroderecha.
“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando. Estamos intentando hacer un bloque, donde nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. Ni hablar de las versiones más extremas”, aseveró.
“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Todos los países donde se aplica es un fracaso”, agregó en un fragmento de la entrevista que se emitirá completa el 11 de enero.