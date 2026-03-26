Javier Milei: “La economía sigue creciendo”
La economía anotó en enero su segunda mejora consecutiva, tanto en términos anuales como mensuales, y el presidente de la Nación, Javier Milei mostró su satisfacción por la noticia, posteando “La economía sigue creciendo”, cerrando su mensaje con la sigla TMAP, traducido a lengua libertaria: “Todo Marcha Acorde al Plan”.
Desde el INDEC, se confirmó la disparidad sectorial, con el agro, la energía y la intermediación financiera liderando las subas, pero con la industria y el comercio a la baja.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó 0,4% respecto de diciembre y 1,9% en comparación con enero de 2025.
“Con relación a igual mes de 2025, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero. Se destacaron Pesca (50,8% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1% i.a.)”, detalló el organismo de estadísticas y censos.
LA ECONOMÍA SIGUE CRECIENDO.
TMAP! https://t.co/ekf4y47qpF
— Javier Milei (@JMilei) March 26, 2026
También mostraron variación positiva Intermediación financiera (7,7%), Impuestos netos de subsidios (2,3%), Transporte y comunicaciones (2,3%), Servicios sociales y salud (0,8%), Construcción (0,5%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,5%), Enseñanza (0,2%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%).
En contraste, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) y Electricidad, gas y agua (-3% i.a).
“Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6% i.a.) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% i.a.), le restaron 0,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE”, se indicó.