Javier Milei instruyó a la Cancillería para avanzar con la extradición de Fred Machado a EE.UU.
La Oficina del Presidente informó este martes que el Gobierno Nacional cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de una causa por delitos federales.
Según el comunicado, el presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios” para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto en la ley.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 7, 2025
Machado está acusado en territorio estadounidense de participar en maniobras vinculadas con el lavado de activos y el narcotráfico, dentro de una investigación más amplia sobre delitos financieros y crimen organizado.
En el texto oficial, la Casa Rosada remarcó que la República Argentina “ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.
La extradición de Machado, un empresario argentino con causas abiertas en Estados Unidos, se enmarca en un proceso judicial que lleva varios años y que ahora quedó habilitado a ejecutarse tras el pronunciamiento de la Corte Suprema.
De acuerdo a la ley Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal Ley 24.767 el Gobierno argentino deberá efectuar el traslado de la persona reclamada en un plazo de treinta días corridos a partir de la comunicación oficial. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá disponer una prórroga de diez días corridos, a pedido del Estado requirente, cuando este se viera imposibilitado de realizar el traslado en ese término.