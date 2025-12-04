Javier Milei: “Hemos dejado atrás el riesgo ‘kuka’, tenemos una oportunidad enorme”
Javier Milei se refirió este miércoles a su posible reelección dentro de dos años, en línea con expresiones que había tenido su hermana días atrás. El presidente aseguró que si no resuelve los problemas para los cuales lo votaron, “estaría muy bien” que no le renueven el contrato.
Milei habló en un encuentro de líderes organizado por el Diario El Cronista luego de asistir a la semifinal del Abierto de Polo en Palermo y de presenciar la jura de los nuevos diputados en el Congreso.
Discurso del Presidente Javier Milei en el encuentro de líderes de El Cronista en La Rural. pic.twitter.com/9F7IEnrV0g
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 4, 2025
En una extensa charla que versó mayormente sobre temas técnicos, el mandatario sostuvo sobre su cargo: “Yo tengo que resolver problemas, me pusieron en este lugar para que me pusieron para resolver problemas”.
“Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato. Me pusieron acá para resolver problemas, no para hacer ejercicios de onanismo con los modelos”, sostuvo al referirse a una posible candidatura para ser reelegido en 2027.
El presidente respaldó su estrategia económica y remarcó que el objetivo es que Argentina no tenga más inflación. “Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”, dijo.
Luego, Milei explicó el sistema de bandas para controlar el tipo de cambio, pese al cuestionamiento de algunos economistas que piden que saque esos límites para que la cotización la ajuste el mercado.
“Las bandas están para ponerle un límite a la volatilidad, para que el tipo de cambio no sea cualquier cosa. Ese es el motivo de las bandas, creemos en la volatilidad y por eso las bandas se abren con el tiempo”, explicó el presidente.
Y agregó: “No pueden pretender ganarle una carrera a Ben Johnson si recién aprendieron a gatear”.
En un momento del discurso, Milei sostuvo que el préstamo del Tesoro de los Estados Unidos se pidió “para recomponer el ajuste fiscal” cuando desde marzo la oposición sancionó leyes en el Congreso “para romper el sistema económico del Gobierno”.
“Hemos dejado atrás el riesgo ‘kuka’, tenemos una oportunidad enorme. La elección del 26 de octubre fue importante y si hubiese sido presidencial era 41 a 24 y eso se llama primera vuelta. Se utilizaron muchas listas fantasmas para engañar a la gente y no estaba ni mi cara en la boleta ni la de nuestra candidato (Diego Santilli). Además, se terminó el fraude en Argentina, ningún gobierno implementó la Boleta Única, solo nosotros”, enumeró el presidente, que además destacó que a partir del último resultado electoral, “el peronismo perdió la mayoría” en el Congreso.
El presidente cuestionó el programa económico del gobierno de Mauricio Macri y lo diferenció con el actual camino de ajuste fiscal que lleva adelante con Luis Caputo.
“Quisiera saber cuál es la parte que dicen que se coincide con el 2017. Ahí no se hizo ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo se lo corrigió con endeudamiento. Se tomaron 60 mil millones de dólares. Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste brutal del PBI”, subrayó.