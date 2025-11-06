Javier Milei fue visitado por Rafa Nadal, Carlos Moyá y David Nalbandian en el America Business Forum
El presidente Javier Milei mantuvo un breve encuentro con los extenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Moyá, y con David Nalbandian en el American Business Forum. El breve cónclave ocurrió luego del discurso del jefe de Estado, en el que invitó a empresarios a invertir en Argentina.
El video del momento en el que se cruzaron los deportistas con el libertario fue compartido en redes por el cineasta presidencial Santiago Oría. “No te lo puedo creer, que tal Rafa, ¿cómo estás?”, le dijo, visiblemente emocionado, Milei a Nadal.
En el encuentro, uno de los acompañantes -bromeando- le dijo al presidente: “Estamos para hacer un dobles ya”, a lo que Milei respondió entre risas: “No, solo admiraría. Yo hago otras cosas, hago un poco de quilombo de otras dimensiones”, algo que provocó la risa de Nalbandian.
[VIRAL] Así fue el encuentro entre @JMilei y Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá. pic.twitter.com/4NbCL7gqWs
— DNewsOK (@DNewsOK) November 6, 2025
Además, el jefe de Estado, que estaba acompañado por su hermana Karina, Luis Caputo y Pablo Quirno, recibió felicitaciones por la victoria electoral de parte de uno de los acompañantes de los extenistas.
“Fue un momento bisagra. Es la confirmación del rumbo”, aseguró Milei en respuesta a las congratulaciones. “Ahora tengo un pie de 50 toneladas para poner encima del acelerador”, agregó.
Finalmente, los tres extenistas se tomaron una foto con el presidente y su hermana, para ilustrar el encuentro que duró poco más de dos minutos.