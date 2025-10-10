Javier Milei felicitó a Maria Corina Machado por el Nobel de la Paz: “Iluminás al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”
Javier Milei felicitó este viernes a María Corina Machado, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, flamante premio Nobel de la Paz 2025. Además del presidente de la Nación, otras voces del Gobierno y del arco político argentino también destacaron la distinción a la dirigente.
“Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, planteó el mandatario, en una breve publicación en sus redes sociales. Y agregó: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.
El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora en CABA, Patricia Bullrich, destacó a Corina Machado por su “coraje, convicción y lucha incansable. En Venezuela hay una dictadura con todas las letras, y hay una mujer fuerte, valiente y decidida que enfrenta al régimen de Maduro y pelea por la libertad de todos los venezolanos”, señaló la funcionaria.
En una línea similar se pronunció Diego Santilli: “Hoy ganó el premio Nobel de la Paz una mujer valiente que denunció que justamente Venezuela es una dictadura que oprime opositores y a los que piensan distinto”.
“Una mujer que pelea para que se respete la democracia en un país que odia la libertad”, completó.
Por su lado, el expresidente Mauricio Macri expresó: “Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano”.
En tanto, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, aseguró que el reconocimiento a Corina Machado “honra no solo su lucha, sino también la valentía de un pueblo que, día tras día, resiste la dictadura y la persecución para recuperar su democracia”.
“Es un premio a la coherencia, a no bajar los brazos, al coraje y a la esperanza de millones de venezolanos que siguen peleando por volver a vivir en libertad”, amplió.