Javier Milei felicitó a José Antonio Kast por “el enorme triunfo electoral” y destacó que en Chile “La Libertad Avanza”
Javier Milei felicitó este domingo a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile, luego de que los primeros resultados oficiales confirmaron su victoria en el balotaje frente a Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista.
El jefe de Estado argentino afirmó que el resultado en Chile le generó una enorme alegría y consideró al presidente electo como su amigo.
“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei en su cuenta de X.
LA LIBERTAD AVANZA
Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!
Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que…
— Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025
El mensaje de Milei llegó tras una jornada electoral en Chile marcada por una masiva convocatoria a las urnas en el país trasandino, donde más de 15,7 millones de ciudadanos participaron de la votación obligatoria bajo fiscalización del Servicio Electoral de Chile (Servel) y con la supervisión de más de 26.000 efectivos.
LA IZQUIERDA RETROCEDE
LA LIBERTAD AVANZA
VLLC! pic.twitter.com/TfXucNdCJY
— Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025
El triunfo de Kast representa un giro en el sistema político chileno, abriendo una etapa de restauración conservadora luego de casi veinte años de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha. El presidente electo, de 59 años, llega al poder con el Partido Republicano, una fuerza que nunca antes había gobernado el país.
Nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, Kast es el menor de diez hermanos, de ascendencia alemana, y se formó como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su militancia política en el movimiento gremialista, donde conoció a Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el que permaneció casi dos décadas antes de fundar el Partido Republicano en 2019.
Padre de nueve hijos y casado con la abogada Pía Adriasola, Kast es miembro del movimiento católico de Schoenstatt. En materia de valores, reiteró durante la campaña: “Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. También anticipó el tono simbólico de su mandato: “Vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”.
En su trayectoria, Kast fue diputado durante cuatro períodos consecutivos y, tras abandonar la UDI en 2016, inició su carrera presidencial como independiente, obteniendo un 8% de los votos en 2017. En 2021 ganó la primera vuelta con el 27,8% de los sufragios, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric.