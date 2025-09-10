Javier Milei expresó sus condolencias y definió al activista Charlie Kirk como un “divulgador de las ideas de la libertad”
El asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un acto en la Universidad de Utah suscitó repercusiones en todo el mundo, incluida Argentina. En la tarde del miércoles, Javier Milei se pronunció al respecto mediante sus redes sociales y lamentó la muerte de Kirk, un trumpista declarado, a la vez que señaló a la izquierda como un “fenómeno violento lleno de odio”.
El presidente se expresó en su cuenta oficial de X: “Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”.
Milei consideró que Kirk: “fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región”. “La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós”, agregó.
Kirk (31) era un comentarista y activista conservador, a la vez que un férreo aliado de Donald Trump. El mandatario estadounidense lo definió como “querido y admirado por todos, incluso legendario”. “Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos como Charlie”, aseguró Trump en su red social Truth.