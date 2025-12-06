Javier Milei: “Estos aviones F-16 son el legado y testamento de Luis Petri como ministro de Defensa”
El presidente Javier Milei habló desde Río Cuarto, Córdoba, en la presentación de los aviones F-16 adquiridos por el Ministerio de Defensa. Allí, despidió al ministro Luis Petri, que seguirá su carrera en el Congreso. El mandatario destacó que “con esta importante inversión, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea” y subrayó la demostración “impresionante” de sus pilotos.
Milei consideró a los F-16 como “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”: “A partir de hoy todos estaremos un poco más seguros (…) nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas fuerzas armadas”.
En esa línea, le dedicó unas palabras al ministro saliente: “Quiero agradecer a Petri por su labor incansable (…) y en especial por haber materializado esta compra”, señaló y agregó que si bien deja su cargo tambien “deja detrás suyo un legado enorme del cual estos aviones son su mayor testamento”.
A su vez, Milei le dedicó unas palabras al sucesor de Petri, el teniente general Carlos Presti, a quien describió como “un militar de carrera”. En esa línea, citó que “su designación fue motivo de revuelo mediático fogoneado por un sector de la política que adopta una posición infantil”.
“En un esfuerzo de hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras fuerzas armadas”, señaló sobre la oposición.
A la par, Milei siguió: “Ahora rechazan la designación del teniente general pero esta se basa en su idoneidad para el cargo. Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino a los que más saben de la materia”.
“Su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria incluso cuando no le sea personalmente conveniente”, completó.
El presidente tomó a la palabra soberanía como parte de su discurso y llamó a “discutir su verdadero significado”: “Cualquier país que pretenda desarrollarse tiene que hacerse respetar. Esto se consigue por dos vías: una economía que se desarrolle y crece, con una sociedad pujante, y con la capacidad de defendernos para disuadir a otros países en un contexto de incertidumbre”.
Así, destacó que “no hay soberanía sin prosperidad económica y capacidades militares para defenderla”. “Todo este razonamiento básico fue repudiado por el kirchnerismo, durante estos 20 años. Se llenaron la boca hablando pero nos entregaron un país pobre e indefenso”, apuntó contra la oposición.
“Nosotros le respondemos: la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y las capacidades para defenderla. Ya lo vivimos hace 100 años, tenemos el mandato histórico de recuperar aquellas senda de grandeza. Estos aviones F-16 son un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, reflexionó Milei.
Para finalizar, agregó: “Por todo esto quiero agradecer a todos los integrantes del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea encargados de llevar adelante estas gestiones. Hoy más que nunca podemos decir las Fuerzas del Cielo nos están acompañando”.