Javier Milei: “Este Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”
El presidente Javier Milei brindó un discurso en la ceremonia de firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea que se realizó en Paraguay. Allí, el mandatario celebró la rúbrica del tratado y adelantó que la Argentina “avanzará decididamente” hacia una convalidación legal de la alianza entre el bloque sudamericano y el organismo europeo.
En esa línea, Milei aseguró que enviará el proyecto de ley al Congreso “en los próximos días” con el objetivo de que sea tratado durante las sesiones extraordinarias. Asimismo, instó al Parlamento Europeo que también lo haga a la brevedad.
El presidente comenzó celebrando la consolidación del acuerdo: “Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque, y probablemente el mundo entero. Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación, y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia protempore el año pasado”.
“Allí, se consolidó la idea que condujo al bloque a pensar una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica, materializada en este acuerdo. En este marco, quiero expresar también un reconocimiento al liderazgo europeo que hizo posible este resultado, y en especial a la presidenta del consejo de ministros de Italia, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga, Georgia Meloni. Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy”, agregó el mandatario elogiando a los representantes de Europa.
El principal referente libertario pidió por una implementación efectiva de la alianza: “Pero quiero insistir con algo, es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado”.
“La incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que los organismos tienen que “velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra”, y enaftizó en que “los 25 invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa”.
A la par, ejemplificó con el país que preside: “Como profeta de un futuro distópico, Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza. Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad”.
“Por ese motivo, Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección. Repensar instrumentos, acelerar procesos y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global es una necesidad, no una opción”, agregó.
Discurso del Presidente Javier Milei durante la Ceremonia de Firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/6A78oAKs5o
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 17, 2026
“En ese espíritu, Argentina continuará impulsando nuevas iniciativas comerciales con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura, economía, de mercado y libertad. Junto con la finalización del acuerdo macro de comercio e inversiones con los Estados Unidos y los avances en el acuerdo con Panamá, continuaremos consolidando negociaciones junto al bloque con El Salvador, República Dominicana y Ecuador”, reveló el mandatario.
Pero Milei también acentuó la firma de acuerdos por fuera del continente: “También estamos avanzando con determinación para concluir negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos, y ampliar nuestra presencia en Asia a través de mercados de alto potencial, como Vietnam, India e Indonesia”.
“Igualmente, continuamos las negociaciones relanzadas con Canadá y exploraremos nuevas oportunidades de acuerdos a partir del interés manifestado por Japón para ampliar el comercio. Este movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina, porque allí donde donde se erosionan las instituciones, se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos”, aseveró.
En esa línea, el presidente cuestionó duramente las políticas económicas de países proteccionistas: “El resultado es siempre el mismo, aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad. La situación que atraviesa Venezuela es una muestra clara y dolorosa de esa realidad”.
“Por esa razón, valoramos la decisión y la determinación demostrada por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno y las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro”, expresó.
Continuamente, pidió por la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme encarcelado por el régimen de Maduro: “Seguimos reclamando por la liberación del ciudadano argentino, como la libertad de la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente e ilegalmente por el régimen, en abierta violación a los derechos humanos”.
“La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto, es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que no admite dilaciones. Avanzar en acuerdos que promueven el libre comercio, la estabilidad macroeconómica y la pluricidad jurídica es una condición indispensable para la prosperidad”, exhibió Milei en referencia a la importancia del acuerdo entre los bloques.
Posteriormente, aseguró que el tratamiento para su aprobación se activará en poco tiempo: “Para finalizar, quiero subrayar que la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales, y por ello Argentina avanzará decisivamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur-UE”.
“En los próximos días, enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica. Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible”, subrayó.
“En definitiva, celebramos haber alcanzado un objetivo, pero, sobre todo, estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más, con la convicción de que la libertad, el trabajo y la integración internacional son el camino para construir una Argentina y un Mercosur más prósperos y protagonistas en el escenario internacional”, finalizó Milei.