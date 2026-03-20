Javier Milei en Tucumán: “La izquierda es una idea de parásitos y los socialistas son envidiosos hijos de remil puta”
El presidente Javier Milei cerró esta noche el Foro Económico del NOA 2026 en la ciudad de Tucumán. En un discurso de casi una hora y media, habló de una “carnicería mediática” contra su Gobierno y volvió a cargar contra empresarios y opositores. Pasada la medianoche, el mandatario viaja a Hungría.
Milei estuvo especialmente enfático contra la oposición: dijo que la izquierda es “una idea de parásitos” que tiene “inherente no laburar”, y que los socialistas son “envidiosos hijos de remil puta”. También atacó a periodistas y empresarios (aunque aseguró que sus dardos van dirigidos solo a los que calificó como “chorros”). En el plano económico, anticipó que la guerra en Medio Oriente puede generar “transitoriamente mayor inflación”, pero prometió una minorista en cero en agosto.
En su discurso, Milei reivindicó a Juan Bautista Alberdi y -al igual que ayer en el Palacio Libertad- se basó en la obra del teórico Adam Smith y en la idea de “la moral como política de Estado”.
Dijo el presidente que hace economía para “que la gente esté mejor” y aseguró que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un “rol fundamental” en la generación de crecimiento.
En la parte más fuerte de su alocución, abandonó una vez más el republicanismo que prometió en las elecciones y volvió a cargar contra la oposición con calificaciones despectivas como ayer.
En un intento de explicar que cuando el equilibrio es inestable puede ir hacia la pobreza o la riqueza, Milei refirió que lo importante para determinar que se incline hacia uno u otro lado es el trabajo.
“El factor determinante es que laburen. Si 190 años estuvieron fomentando la vagancia en base a esa inmundicia de la justicia social y el parasitismo, lo lógico era que nos íbamos a estrolar: llámese 2023. La Argentina iba camino a ser Cuba, con estación intermedia en Venezuela. 100 años de fomentar la vagancia, el parasitismo, de tanta idea de izquierda… La izquierda es una idea de parásitos, tienen inherente no laburar. Porque si laburan, se sienten explotados; si son jefes, son explotadores; y si están desempleados, son desafortunados. Entonces, parasitan el Estado, desarrollan una retórica para que ustedes se sientan culpables de la miseria de ellos y entonces comerles el bolsillo”, sostuvo.
Acto seguido, recordó las elecciones de ese año y, como hizo ayer, destacó a su exministra de Seguridad, la actual senadora Patricia Bullrich, por sumarse a La Libertad Avanza (LLA). “Tuvo la grandeza, en lugar de optar por una situación miserable, decidió involucrarse con este cambio radical con el cual estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Esto es gracias a que la doctora Bullrich, que decidió poner sus cuestiones personales al costado por construir una Argentina mejor”, la elogió Milei.
“Es mérito de los argentinos porque tuvieron las pelotas de cambiar; nosotros lo único que hacemos es interpretar ese cambio”, enfatizó el Presidente.
Después pasó a un momento económico en el que recordó la herencia que le atribuye a la gestión anterior, le agradeció a su ministro de Economía, Luis Caputo, por “poner las cuentas en orden en un mes” y prometió de nuevo que la “inflación se va a terminar en la Argentina”.
“Cuando se limpie el money overhand, los rezagos de la política monetaria y el desastre de la segunda mitad del año pasado, tratando de voltear a un gobierno, cuando todo eso pase, es de esperar que para agosto de este año la inflación minorista arranque con cero; les guste o no les guste”, diagnosticó.
“La economía es una ciencia social, pueden pasar cosas en el mundo, puede generarse un salto en el precio del petróleo, del gas, okey. Eso puede pasar. Puede pegar un salto el nivel de precios que se manifiesta transitoriamente como mayor inflación, pero mientras sigan manteniendo el equilibrio fiscal y apretada la política monetaria, inexorablemente poco más temprano o más tarde la inflación se va a terminar en la Argentina”, insistió.
Minutos después volvió a arremeter, y ya con insultos, contra los opositores. “Cuando toda sociedad empieza a prosperar, empieza a haber un conjunto de envidiosos hijos de remil puta que empiezan a clamar por la distribución del ingreso. El motivo que mueve a los socialistas es la envidia, se lo tienen que decir en la cara, hasta que sientan vergüenza de ser zurdos”, dijo Milei.
Y en un pasaje que toma mayor relevancia esta semana por los cuestionamientos patrimoniales sobre su jefe de Gabinete, marcó: “Si yo me gané el dinero de manera honesta, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad al mejor precio, soy un héroe y quién es el otro para decir qué voy a hacer con mi bolsillo”.
De vuelta, Milei volvió a criticar indirectamente al CEO de Techint, Paolo Rocca, sin nombrarlo, y defendió la apertura económica. En eso, otra vez cargó contra periodistas y empresarios, y hasta denunció una “carnicería mediática” contra su gobierno.
“Los monopolistas empresarios prebendarios ponen toneladas de guita a los periodistas. Se encuentran con que hacen algo a favor de los argentinos de bien y los están sacudiendo los periodistas; y atrás están los empresarios prebendarios. Todo en contra de los argentinos. Y, además, los políticos chorros”, sostuvo.
“¿Están a favor de la corrupción? Parece que hay políticos, empresaurios y periodistas que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos, de menores empleos, de peor calidad, y sobre todas las cosas de más pobres, más indigentes. Pero, arriba de todo eso, de la corrupción. Por eso tienen a favor políticos, empresaurios y los que se llenan los sobres hablando en favor de los delincuentes”, siguió y fue ahí que manifestó: “Ahora les hacen una carnicería mediática porque tienen que defender los intereses de los delincuentes del sistema, porque entre bomberos no se van a pisar la manguera”.
Rápidamente, el presidente comentó: “No estoy atacando a los empresarios, estoy atacando a chorros. No ataco a los empresarios, a la gente honesta; ataco a la gente deshonesta, me parece que es una pelea que vale la pena”.
Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán. pic.twitter.com/qVjOPncjQF
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 20, 2026
Dijo también Milei que los socialistas, “en pos del supuesto bien común, si tienen que matar personas no les importa, les parece que es un costo necesario, porque ponen el colectivo por encima del individuo y si el individuo no les cierra lo liquidan”.
Recrudeciendo sus dardos contra la oposición, dijo: “Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual”, exclamó acerca de los precios mayoristas.
Además, Milei cuestionó a “los cavernícolas, a los mandriles y a los keynesianos por fomentar el consumo”. “Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico”, aseguró. Y añadió: “Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI”.
“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se lleva a cabo el evento. Además de elogios al pensador del siglo 18, dijo que será clave para el desarrollo la inteligencia artificial.
“Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”, comentó el presidente en su alocución, con ejemplos concretos de su producción literaria.
Bajo el lema “La hora de las provincias”, el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad fue el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. Además, se buscó analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible
El panel de disertantes fue extenso. Estuvo compuesto por la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.
El gobernador Osvaldo Jaldo recibió esta tarde al presidente Javier Milei en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, donde el Gobierno provincial garantizó el recibimiento institucional y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.
Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, mientras que el presidente llegó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
Retornado a Buenos Aires, Milei partirá rápidamente hacia Hungría, donde tendrá reuniones con el primer ministro Viktor Orbán, dará un discurso en la CPAC y recibirá una distinción académica.