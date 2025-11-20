Javier Milei en la Corporación América: “Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”
“Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, advirtió este miércoles Javier Milei al referirse al holgado triunfo electoral que el oficialismo consiguió en las elecciones legislativas de octubre, circunstancia que sostuvo, “abre las perspectivas para que avancemos con más fuerza”. El presidente participó de la inauguración de las nuevas oficinas de Corporación América, la empresa donde trabajó antes de saltar a la política.
“Los argentinos decidieron elegir el camino de la libertad y no volver al pasado. Si uno analiza las elecciones el resultado fue 41 a 24, eso se llama primera vuelta”, reflexionó al tomar como referencia una proyección de votos a nivel nacional, pese a que los resultados se contabilizaron distrito por distrito ya que no todas las fuerzas tenían presencia en todas las provincias.
Lo que consideró un holgado triunfo, según Milei, “abre las perspectivas no solo para que estemos más tranquilos sino para que avancemos con más fuerza”. “No vamos a calmar nuestra vocación reformista. Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, advirtió a los presentes.
El Gobierno prevé con la nueva conformación del Congreso avanzar, en primer término, con la aprobación del Presupuesto 2026 y seguir con la reforma laboral, la tributaria y el nuevo Código Penal.
“Será una mejora paulatina que se verá en el bolsillo de la gente. El cambio necesita tiempo para iluminar el cielo. Para acelerar este proceso, ahora vamos a emprender el desafío de aprobar el Presupuesto 2026 y sacar las reformas tributarias, laboral y de seguridad, porque el país necesita más libertad y seguridad para crecer”, añadió.
“Es decir, que si hacemos las cosas bien el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años”, añadió.
El mandatario sostuvo a su vez que comenzó la segunda mitad del mandato en la que, dijo, se dedicará a “generar las condiciones para crecer lo más rápido posible”. “Más que nunca necesitamos la participación activa de empresarios y exponentes del sector privado para sacar al país adelante”, afirmó ante los hombres de negocios, entre los que se encontraba su exjefe y fundador de Corporación América, Eduardo Eurnekián.
“Lo que hicimos fue volver a abrazar las ideas del capitalismo”, afirmó desde el atril ante los empresarios y reiteró que las modificaciones que planea son fundamentales para dar la “batalla cultural” en el país.
Además, remarcó que a sus pilares de gestión (cambiario, monetario y fiscal) le sumó las “anclas de geopolítica y política”. “Argentina tiene la posibilidad de ser protagonista en el cambio de las reglas de juego globales y Estados Unidos necesita un aliado en América “, sostuvo el Presidente.
“Hay que redoblar la apuesta, Argentina presenta una oportunidad de inversión única en el mundo. Aprendimos de los desencantos. Tenemos una enorme cantidad de potenciales, una cordillera llena de minerales, una riqueza única de ecosistemas y como objetivo tenemos que ser pioneros en la industria de la inteligencia artificial”, dijo.
“Se cumplen dos años de aquél balotaje en el que los argentinos eligieron al primer presidente liberal libertario de la historia. Algo así no ocurren en condiciones normales de presión y temperatura. Argentina estaba al borde del precipicio, requería un cambio profundo y por eso fuimos electos”, sostuvo.
En cuanto a lo que se viene para su gestión, Milei anticipó que buscará que el país crezca “lo más rápido posible”, luego de que el pueblo argentino “decidió acompañar la disciplina” en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
“No podemos bajar la guardia porque el socialismo está al acecho. Estamos ingresando a un sistema virtuosos y ellos (por la oposición) van a estar pendientes de cualquier error de nuestra parea. Vamos a pelear cada batalla como si fuera la última”, continuó.