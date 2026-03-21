Javier Milei en Hungría: “Sobre el final de este primer mandato, terminaremos de exterminar la inflación”
Javier Milei brindó un discurso este sábado en la CPAC en Hungría y a lo largo de unos 25 minutos, el presidente llenó de elogios al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Lo recibieron con “Panic Show!” y él correspondió el gesto con su entrada típica, agitando los brazos y cantando. Además, dijo: “Hello everybody, I’m the lion”, entre carcajadas. “Soy el primer presidente de Argentina en estar en este hermoso país”, añadió.
La temática del león había tenido un antecedente este sábado en Budapest, ya que el presidente húngaro, Tamás Sulyok, le obsequió a Milei un león melenudo de porcelana.
El presidente apuntó que hay varios motivos por los que admira a ese país de Europa Central. “En especial, por uno de los más grandes genios de la Humanidad, como fue por ejemplo John von Neumann, y toda una tradición de grandes matemáticos”, dijo el libertario.
John Von Neumann (Janos, su nombre original) nació en Budapest, cuando era parte del Imperio Austrohúngaro y murió a los 53 años en Washington. Escapó del ascenso del comunismo, para luego restablecerse en Hungría y Alemania. El surgimiento del nazismo hizo que se radicara completamente en Estados Unidos.
Allí fue parte importante del Proyecto Manhattan, sus aportes fueron clave para las primeras explosiones nucleares y para las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki.
Al momento de elogiar su propia gestión económica en Argentina, afirmó: “Fue gracias a aplicar con convicción nuestras heurísticas que logramos sacar el país a flote”.
“Es decir, de una inflación que venía viajando en torno al 15.000 % anual, pasamos a una inflación que está en torno al 30 %, y probablemente sobre el final este primer mandato, la terminaremos de exterminar”, se comprometió Milei, que -pese al IPC de 2,9% de febrero- en la semana reiteró que en agosto la inflación “comenzará con cero”.
Cuando repasó los contraejemplos de su postura, el presidente recurrió a Cuba, en plena tensión con Estados Unidos. “¿Qué decir de Cuba? Que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron a una población sumida en la más abyecta miseria, y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico”, sostuvo Milei.
“Es decir, están teniendo su propia perestroika y que, seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre”, añadió.
Luego, se refirió en duros términos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien no nombró pero calificó de “pichón de tirano”.
El libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente”, motivo por el que, “en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España”.
Discurso del Presidente Javier Milei en el CPAC Hungría 2026. pic.twitter.com/Ynrq9EjALN
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026
De regreso a los elogios a su propia gestión, y en cuanto a los efectos de la guerra en Medio Oriente, Milei lanzó: “Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa”.
Y habló de “una fiebre del oro en inversiones de energía” y siguió: “Imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año. Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable, con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos”.
Durante todo el discurso, Milei destacó la figura del primer ministro húngaro. Fue sobre el final que proundizó ese gesto. Primero, con una comparación. Luego, con un cariñoso “querido amigo Viktor”.
“Siento que con mi amigo Viktor tenemos algo importante en común: ambos empezamos a dar estas batallas mucho antes de que fuera popular darlas. Cuando yo decía en Argentina que el socialismo nos estaba destruyendo, era un paria; no me invitaban a los programas, no me llamaban de ningún partido, los periodistas me miraban como un loco, y sin embargo seguí diciéndolo porque era lo correcto”, planteó Milei.
Siguió con el paralelismo: “Víktor, en paralelo, fue el primero en pararse frente a toda la Europa bien pensante, de decir lo que nadie quería oír: que Occidente estaba en peligro, que Europa se estaba suicidando, que la inmigración masiva sin control no era un acto de generosidad sino un acto de irresponsabilidad con sus propios pueblos. Lo dijo cuando todavía le costaba caro decirlo, eso se llama coraje”.
Ya en los últimos segundos de su intervención, volvió a tirarle flores: “Hungría tiene en vos un líder de coraje excepcional y una voz indispensable para el futuro de Europa, y todos los que damos esta batalla en nombre de la libertad sabemos que, cuando un hombre de Estado se planta con firmeza en defensa de su pueblo, no solo protege a su nación, también le devuelve esperanza al mundo”.
Este viaje es el cuarto destino internacional de Milei en el transcurso de poco más de una semana, ya que estuvo recientemente en Estados Unidos, Chile y España. El presidente partió a la capital húngara el viernes, luego de una actividad en Tucumán por el denominado “Tour de la Gratitud”, evento orientado a retribuir el apoyo de los ciudadanos en las elecciones de medio término pasadas.