Javier Milei elogió a Nasry Asfura: “El pueblo eligió terminar el autoritarismo y la decadencia”
El presidente Javier Milei esgrimió en redes sociales su posición sobre el desenlace tras las elecciones en Honduras y señaló que: “El pueblo eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia”. Y añadió: “La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”.
“El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia. Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, expresó el mandatario.
El Consejo Nacional Electoral proclamó al conservador Asfura, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como ganador de las elecciones del 30 de noviembre, y consignó que derrotó con el 40,27% de los votos a Salvador Nasralla.