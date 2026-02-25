Javier Milei designó a Esteban Garrido como subsecretario de Relaciones con las Provincias
El presidente Javier Milei designó al licenciado Esteban Garrido como subsecretario de Relaciones con las Provincias de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, con efecto retroactivo al 6 de febrero de 2026, a través del Decreto 106/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La medida fue adoptada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, que habilita al Ejecutivo a nombrar a los empleados de la administración cuya designación no está reglada de otra forma. El decreto fue suscripto por Milei y el ministro del Interior, Diego César Santilli.
La Secretaría de Provincias y Municipios, donde se inserta la subsecretaría en cuestión, tiene a su cargo la articulación de las relaciones institucionales entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, incluyendo la coordinación de políticas interjurisdiccionales y el seguimiento de los compromisos asumidos en el marco del federalismo fiscal y administrativo.
De acuerdo con los considerandos de la norma, la designación fue dictada conforme las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional para la integración de los cuadros de la administración pública centralizada.