Javier Milei denunció ante la Justicia “una operación de inteligencia ilegal en Casa Rosada”
Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal “con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral”.
Así lo confirmó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, remarcó el funcionario.
El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
La maniobra “consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”, añadió.
Para el Gobierno, “no se trata de una filtración casual”, sino “de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral”. En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo “fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”.
La denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual “prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas”. En este marco, solicitan medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones.
“No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia”, deslizaron desde el Gobierno.