Javier Milei defendió a Manuel Adorni y aludió a “turbias operetas de la política”
El presidente Javier Milei publicó un mensaje de defensa a Manuel Adorni, luego de los tensos cruces que el jefe de Gabinete tuvo con algunos periodistas durante su conferencia de prensa este miércoles. “La ignorancia es atrevida”, manifestó el mandatario desde su cuenta de la red social X.
“Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad…”, sentencia el posteo del presidente.
Adorni volvió a brindar una conferencia de prensa tras más de tres meses sin apariciones de este tipo y lo hizo en un clima de fuerte tensión. En el centro de la escena estuvieron las causas abiertas en su contra por presuntas irregularidades, aunque el funcionario evitó profundizar en explicaciones y sostuvo que solo responderá ante la Justicia.
“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”, afirmó desde la Casa Rosada, y defendió la gestión oficial cuestionando a gobiernos anteriores. “Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca”, para después añadir: “No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.
También hizo referencia a casos de corrupción del pasado: “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país donde un secretario revoleaba bolsos”. En la misma línea, remarcó diferencias salariales con la gestión anterior: “Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández”.
El jefe de Gabinete insistió en que su trayectoria en el ámbito privado explica su situación patrimonial: “Trabajé más de treinta y cinco años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí”.
El funcionario buscó cerrar el tema sin ampliar detalles, en una conferencia marcada por la tensión, el respaldo político interno y un fuerte cuestionamiento al rol de la prensa.