Javier Milei defendió a Karina y anticipó que en Buenos Aires se registra un “empate técnico”
En medio de un impresionante -y costoso- operativo de seguridad que combinó diversas fuerzas y unidades, La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña bonaerense. Fue con un Javier Milei en estado puro que ensayó una defensa de su hermana Karina, apuntó contra el kirchnerismo, llamó con insistencia a votar y habló de un posible “empate técnico” en los comicios del domingo.
La exposición del mandatario comenzó cuando faltaban cinco minutos para las 20. Milei irrumpió en el escenario después de haber entrado corriendo entre la gente. De lleno se metió en el escándalo de las últimas semanas, que involucraron los audios. En el escenario lo acompañaban su hermana; el armador Sebastián Pareja y los cabezas de listas de todas las selecciones.
“Saquen al pingüino del cajón”, empezó entonando casi apenas subir al escenario. Y arrancó agradeciendo a Pareja, hombre de las filas de Karina Milei, armador político. Y siguió agradeciendo a su hermana: “Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei, por encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas que vomitan de los rincones de la política todos los días”, apuntó.
En ese tramo también se refirió a la situación judicial del legislador Gerardo Millman. “Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo. Por ejemplo, hoy la Justicia determinó que Gerardo Milmann es inocente después de que lo acusaron de todo tipo de cosas, de tres años que fue calumniado, injuriado y hoy la Justicia dice que no había nadie en esos audios”, señaló.
Durante su arenga militante en el acto en Moreno, Milei estuvo rodeado por los principales candidatos a legisladores de LLA en Buenos Aires. Sebastián Pareja, el armador de los libertarios en el terruño bonaerense, y Karina Milei, la gerente del partido del oficialismo nacional, se ubicaron en los costados. El tiktoker Iñaki Gutiérrez y Santiago Oria, el cineasta personal de Milei que ocupa un cargo en el Estado, persiguieron al mandatario para filmarlo con sus celulares.
A poco de empezar a hablar, tras haber ingresado en medio de la gente, Milei se refirió al escándalo de los audios de su hermana Karina, por el que hay una denuncia penal y se presentó una cautelar para evitar próximas difusiones. “En la desesperación total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, voficeró.
Poco después, Milei hizo un fuerte llamado a que la gente vaya a votar, en línea con una preocupación del espacio, de que haya baja participación como vino sucediendo en varias provincias. “Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”, insistió en alusión al contexto de baja participación electoral que varias consultoras anticipan para este domingo.
“Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que votos de acá y allá definirán qué fuerza triunfará y también que cada voto individual vale, más que una elección normal”, advirtió.
Milei volvió a llamar “enano soviético” a Kicillof. “El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estás prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos”, dijo.
“A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”, agregó.
Luego se refirió a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó.
Como en todo acto de Milei, la puesta en escena estuvo cuidada. De hecho, el presidente se mostró custodiado por Guillermo Montenegro, que encabeza la boleta de LLA en la quinta sección electoral, y el referente libertario en Bahía Blanca, Oscar Liberman, quien lidera la oferta libertaria en la sexta.
La imagen de la transmisión televisiva solo enfocaba a Milei, parado detrás del atril, y a Montenegro y Liberman, como principales escoltados. No parece casual. Ambos parten como favoritos para doblegar al peronismo en sus circunscripciones y salir vencedores en la noche del domingo.
También estuvieron en un sitio privilegiado Alejandro Speroni, subsecretario Legal del Ministerio de Economía nacional y candidato de LLA en la séptima, y Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y primer postulante en La Plata (la octava).
Las frases más fuertes
-“La única propuesta que tiene [el kirchnerismo] es romper el modelo de Milei, son tan huecos y vacíos que la única propuesta es destruir”.
-“Quiero agradecer a El Jefe, a Karina Milei, por haberse encargado de la odisea de organizar el partido a nivel nacional a pesar de las injurias y operetas que brotan desde los lugares más oscuros de la política todos los días”.
-“La casta está enojada, y aplicando el manual del socialismo del siglo XXI, empezaron una campaña de desprestigio (…) quieren socavar los valores de las instituciones”.
-“Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo“.
-“Están todos sucios porque te quieren llevar al barro, chanchos, sucios, te sacan ventaja porque ya son de ahí. No lo van a lograr, porque todos están despertando y dándose cuenta de las operetas”.
-“Saben que uno está limpio y proceden a la intimidación física. En Lomas de Zamora me tiraron un adoquín, (…) podrían haber matado a cualquiera”.
-“Esto se trata de poder, y si se tienen que cargar vidas humanas, no les importa”.
-“El kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman”.
-“Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas, y se metieron con mi hermana, allá que están asustados y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta”.
-“¿No tomaron nota de que yo me agrando en la adversidad? Hasta el 26 le pueden sumar niveles de dificultad que la vamos a pasar”.
-“La batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral. Es una batalla contra unos delincuentes y chorros”.
-“Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”.
-“Estamos en una situación de empate técnico. Puede ganar cualquiera, y un par de votos aquí y allá pueden definir la elección”.
-“Los bonaerenses quieren huir del otro lado de la General Paz”.
-“PBA no era un paraíso pero era un lugar donde se podía soñar con un futuro mejor”.
-“Todos estos años de peronismo, y muy especialmente del enano soviético de Kicillof, la destruyeron”.
-“El enano soviético se puso el traje de totalitario más recalcitrante y disfrutó del poder absoluto sobre la provincia, gracias a Dios terminó esa locura, pero la vida de los bonaerenses no mejoró”.
-“Es cada vez peor, porque como lo bautizó el profe Espert, es un inútil esférico, lo miren por donde lo miren”.
-“Queremos que los bonaerenses dejen de temer. Queremos que el kirchnerismo no pueda nunca más quitarles sus sueños”.