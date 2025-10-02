Javier Milei defendió a José Luis Espert: “Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado”
Se profundiza el escándalo… El presidente Javier Milei defendió a José Luis Espert, en cuanto a sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, quien es investigado por narcotráfico. “Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado, pero no me voy a dejar psicopatear ni darles el crédito de ensuciar a gente honesta”, aseguró.
En este sentido, el líder libertario insistió con que las acusaciones son “un refrito de una operación de 2019” y apuntó nuevamente contra la oposición: “Está claro que es una operación berreta. Están nerviosos”.
“No voy a permitir que un conjunto de forajidos me marque la agenda”, afirmó el presidente al ser consultado por las acusaciones de la oposición sobre Espert.
En este sentido, analizó que “esto es una metodología del kirchnerismo” y agregó: “Ellos son el gobierno más corrupto de la historia. Que les digan cualquier barbaridad no les importa, pero cuando hay gente honesta, y dicen esas cosas, uno dice qué pasa”.
“Desarrollaron la metodología de ensuciar gente con el caso Olivera, pero yo también confío en que los argentinos no se van a dejar llevar por unos mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones son ellos, su jefa está presa con una tobillera”, sentenció.
Por último, en referencia a la campaña que lleva adelante, Milei sentenció: “Hay que pasar este año electoral, que es un infierno”.