Javier Milei cerró La Derecha Fest en Mar del Plata y se empachó de sarcasmo contra CFK
Javier Milei se subió este martes a las chicanas de la militancia por la prisión domiciliaria que actualmente cumple Cristina Kirchner. En medio de su discurso en el marco de su presentación en el Derecha Fest de Mar del Plata, y ante los cánticos de la multitud, el mandatario se señaló el tobillo en referencia a la condena que la expresidenta cumple desde junio de 2025.
“Es mucho más importante utilizar la exposición de Davos para dar la batalla cultural en lugar de atender cuestiones meramente coyunturales. Porque si no tenemos claro cuál es nuestro norte nos extraviamos, tal como le pasó a la Argentina durante los últimos 100 años y como le pasó a Occidente en general” estaba diciendo Milei, cuando fue interrumpido por unos gritos que no se llegaron a filtrar en la transmisión oficial. Sin embargo, alcanzaron para que el mandatario se perdiese en el marco de su discurso.
Tras intentar retomar y, entre risas, el mandatario sostuvo: “Es una arena que soy un poco inestable”, a lo que comenzaron los cánticos del público. Primero un “Olé olé olé, Javo, Javo”. Luego, un intento de repetir el “saquen al pingüino del cajón” que quedó trunco. y, finalmente, la militancia encaró los cánticos de “Cristina tobillera”, al ritmo de “It’s a heartache”, el popular tema de Bonnie Tyler.
MILEI CHICANEÓ A CRISTINA KIRCHNER CON UN GESTO POR LA TOBILLERA
Se sumó a las chicanas de la militancia libertaria contra Cristina Kirchner durante su discurso en la Derecha Fest de Mar del Plata. En medio de cánticos del público, el mandatario se señaló el tobillo en alusión a… pic.twitter.com/pFUSBtAZej
— Clarín (@clarincom) January 28, 2026
Desde el escenario, el presidente primero, arengó con sus manos. y, después, se dió unos golpecitos en el tobillo, en referencia al dispositivo electrónico que, desde hace poco más de seis meses, monitorea cada paso que da la expresidenta en San José 1.111, donde cumple condena desde junio de 2025.
La interacción con la militancia siguió, a través del propio Milei, quien inició desde el atril un cántico de “Saquen al pingüino del cajón”. Esta vez tampoco se pudo completar la canción. El mandatario hizo una versión reducida de una sola estrofa. Ante el reclamo del público por el poco tiempo que le había dedicado a la arenga, respondió “ya lo sé, no podemos editar toda la canción”. Y continuó con su discurso.
No fue la única referencia que hizo a la expresidenta. Más adelante en su presentación, se refirió a las palabras del presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien “hablaba de la necesidad de la intervención estatal para garantizar un orden económico más equitativo”.
“Wilson llamaba a esto ‘la nueva libertad'”, explicó Milei. Y, a continuación, apuntó: “Esa nueva libertad no era libertad, sino que era prisión estatal. Donde la única prisión debería ser para los chorros como la señora”.
Luego, continuó: “Y no sólo debería ser para ella, sino también para los socios que tienen en el sector privado que hacen negocios turbios”, añadió, en una dura advertencia a los empresarios que llega en medio de los cuestionamientos por la licitación en la que se decidió adjudicar la compra de caños para un gasoducto de Vaca Muerta a una empresa india, en vez de a la nacional Techint.
Otros tramos de su exposición
“No hay acto más justo que ser dueños de nuestro tiempo y capacidad de trabajo”
El presidente destacó los valores alcanzados por Occidente y por el capitalismo en el festival libertario en el que brindó un discurso.
“Occidente halló la clave de la prosperidad y para el salto exponencial que dio la especie humana a partir del año 1800, y que consiste en algo muy sencillo: no hay acto más justo que ser dueños de nuestro propio tiempo y nuestra capacidad de trabajo, y por consiguiente, ser dueños de los frutos que el uso de los tiempos nos dejan, frutos que podemos consumir nosotros o intercambiarlos libremente”, exclamó.
El curioso refrán de Milei para cuestionar la intervención estatal
“Quién pretende dirigir el crecimiento económico termina sin crecimiento que dirigir, porque es un clavo para quien sólo tiene un martillo” sostuvo el presidente durante su presentación.
Además, explicó: “Cuando tu única herramienta es un martillo, todo el mundo se parece a un clavo”.
A continuación, trazó un paralelismo y sostuvo que, en ese sentido, “para los políticos todo es gasto público y, obviamente, choreo”.
“Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”
Después de enaltecer las bondades que a su entender tiene la propiedad privada, el presidente aseguró que Argentina “seguirá cambiando” hasta convertirse en “el país más libre del mundo”.
“El único monopolio malo es el que está generado por la ley”
El presidente volvió a manifestarse en contra de la intervención estatal en el mercado al sostener que “el único monopolio malo es el que está generado por la ley”.
“Si en un proceso virtuoso queda un solo competidor, no hay por qué agredirlo, salvo que haya un Estado coimero”, explicó.
“Le estamos enseñando a razonar a piedras y metales”
Tras elogiar la llegada de Starlink a la Argentina, el presidente se recibió a los avances tecnológicos y sostuvo: “Internet y todo este caldo de cultivo informático pone entre nosotros un nuevo salto evolutivo de la mano de la inteligencia artificial”.
“Miren a donde llegamos como especie que le estamos enseñando a razonar a piedras y metales. ¿Entendieron eso? Le estamos enseñando a razonar a piedras y metales”.
“Vaya que es maravilloso el ser humano”, sentenció. Y cuestionó a “los controladores de siempre”, que piden “regulaciones sobre la industria naciente”.
“Hagamos grande a la Argentina nuevamente”
Para finalizar su discurso en la Derecha Fest, el Presidente utilizó su clásico grito de “Viva la libertad, carajo” y exclamó ante el público libertario. “Hagamos grande a la Argentina nuevamente”, gritó antes de que empezara a sonar la canción “Vamos por la gloria” del grupo La Beriso.