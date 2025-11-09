Javier Milei celebró el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín, reeditando su cover de Nino Bravo
El presidente Javier Milei conmemoró el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín con una reflexión sobre el socialismo y un video musical en el que interpreta su versión del clásico “Libre” de Nino Bravo.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), el mandatario publicó un texto titulado “Una reflexión sobre la caída del Muro de Berlín/Socialismo”, donde afirmó: “Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro Muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real”.
Milei sostuvo que aquel hecho dejó en evidencia “el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda”. Y agregó: “Nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato —la base de valores subyacentes en todo experimento socialista— terminará de buena manera”.
En su publicación, el jefe de Estado afirmó que el socialismo “solo traerá miseria y violencia a su paso” y convocó a abrazar las ideas de la libertad y los valores de Occidente, a los que definió como “la cultura judeocristiana”. “El bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyó.
Un cover con mensaje simbólico
Para acompañar su mensaje, Milei compartió un fragmento del mini recital que brindó junto a la Banda Presidencial en el Movistar Arena, donde interpretó el tema “Libre”, de Nino Bravo.
"Nino Bravo":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2025
Porque Javier Milei cantó #Libre en el Movistar Arena pic.twitter.com/BRYKs5oCVk
Sin embargo, el mandatario se basó en un mito popular sobre el origen de la canción. Aunque muchos creen que “Libre” hace referencia a Peter Fechter, un joven obrero que murió intentando cruzar el Muro de Berlín, Pablo Herrero, uno de los autores, explicó años atrás que el tema en realidad surgió como una expresión del deseo de libertad durante el franquismo en España.