Javier Milei atacó al Senado por la suba de dietas: “Es una vergüenza que esperemos en octubre se termine”
Los trabajadores del Congreso de la Nación lograron un nuevo aumento en el piso salarial tras el cierre de las negociaciones paritarias, por lo que se disparará de forma automática un incremento en las dietas de los senadores nacionales. De esta manera, quienes en la actualidad cobran poco más de $9 millones en bruto pasarán a percibir desde noviembre próximo algo más de $10,2 millones brutos;a los que habrá que descontar los aportes de ley e impuestos como Ganancias.
Una vez conocida la noticia, el presidente de la Nación, Javier Milei reaccionó, como es habitual, posteando mensajes en redes sociales.
Bajo el título “El cinismo del Senado”, el mandatario escribió un mensaje en redes sociales donde fustiga a los senadores que “votan leyes para destruir el programa económico”, en alusión a la ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario y a los rechazos a la disolución de organismos estatales como Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, decretados por el Poder Ejecutivo.
EL CINISMO DEL SENADO
El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año, escupiendo en la cara de los argentinos que… https://t.co/tCbIGnJ2Q7
— Javier Milei (@JMilei) August 22, 2025
“El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año”, arranca el mensaje presidencial.
Los hacen, según el mandatario, “escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante. Una vergüenza que esperemos que en Octubre se va a terminar. Viva La Libertad Carajo…!!!”, concluye el jefe de Estado, apuntando a las elecciones legislativas de este año.