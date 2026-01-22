Javier Milei: “Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo”
Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias y brindó algunas pistas sobre cuándo llegará la hora de eliminarlos. El presidente de la Nación dijo que: “El tipo de cambio dentro de la banda es libre” y reafirmó que ese paso se dará una vez que el Banco Central haya terminado de “limpiar el sobrante monetario” de la economía, un proceso que el Ejecutivo considera central para evitar presiones inflacionarias y episodios de inestabilidad.
Sostuvo que encarecer bienes para “cuidar empleos” perjudica al conjunto de la sociedad.
Y puso de relieve que permitir el ingreso de productos más baratos “no destruye trabajo sino que lo reordena hacia sectores más productivos”.
“Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, dijo Milei.
En línea con lo manifestado en el Foro de Davos, expresó que el comercio genera rendimientos crecientes, bienestar y riqueza, y remarcó que: “Los países más abiertos son los más prósperos”.
“Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, explicó.
“Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero, en la medida en la que vemos cómo evoluciona positivamente la situación, tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina”, expresó.
Según las fuentes, la administración de Milei delegó la tarea negociadora a Estados Unidos, país que reclamó en las últimas horas la liberación de los detenidos, en especial, de los argentinos.
Asimismo, el presidente destacó lo que calificó como “la enorme tarea” de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en Venezuela y definió a Nicolás Maduro como “narco tirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”.
“Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia”, describió el libertario y sumó: “No sería posible hacerlo de otra manera a como la están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultado. Se están liberando los distintos presos políticos”.
Por su parte, planteó que considera que lo que queda del régimen chavista en Venezuela fracasará y reiteró que los planes de Estados Unidos representan “lo que se puede hacer en este momento”. “Ya habrá lugar, después de la reconstrucción, para la transición democrática y se verá cómo se va a avanzar”, sostuvo.
Desde Suiza, Javier Milei remarcó su aprecio y valoración a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la que definió como “una amiga y gran defensora de la libertad”, y con quien admitió que mantiene contacto, pero no se privó de reafirmar su alineamiento con Trump.
“Al margen del aprecio y la valoración que tengo de María Corina, una amiga y gran defensora de la libertad, pero se necesita que este procedimiento sea exitoso. No sea cosa que por apurarse se terminen retrocediendo”, concluyó.
Por otra parte, insistió en destacar el vínculo comercial de la Argentina con China, y remarcó su alineamiento ideológico con Estados Unidos. “Estados Unidos comercializa con China. Para nosotros es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados, eso no está en conflicto”, afirmó, y completó: “Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas dónde está Argentina. Estados Unidos no lo tiene”.
“Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a China, a Estados Unidos. Quiero una economía abierta y hacer de Argentina un país más abierto”, concluyó.