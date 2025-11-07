Javier Milei anunció la compra de submarinos y buques a Francia para patrullar las costas
El presidente Javier Milei confirmó este jueves que la Argentina adquirirá submarinos y buques patrulleros a Francia, en el marco de una entrevista concedida al canal público francés Public Sénat, donde además resaltó la “relación muy cordial” que mantiene con su par Emmanuel Macron y defendió su identidad “liberal libertaria”.
“Estamos comprando submarinos y además unos buques para patrullar las costas. Tenemos una relación maravillosa con Francia”, afirmó el mandatario argentino, al anunciar el acuerdo bilateral en materia de defensa naval.
Geopolítica en la era libertaria
Durante la entrevista, Milei aprovechó para destacar su vínculo político y diplomático con Macron, remarcando que “tenemos un diálogo muy amigable; coincidimos en algunas cosas y en otras no, pero eso también es parte de la vida”.
El jefe de Estado subrayó que no se identifica con los tradicionales ejes ideológicos: “A mí no me pueden poner en la categoría de derecha o izquierda. Yo soy liberal libertario. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.
Milei explicó que las políticas de su Gobierno se basan “en una cuestión moral y en valores”, y cuestionó el uso de etiquetas políticas por parte de ciertos sectores: “Por ejemplo, ser nazi. Entonces, ¿qué hace la izquierda? A los que son distintos les pone la etiqueta de nazi o fascista. Es una categoría horrible, pero la usan para desacreditar”.
En materia internacional, el presidente también se refirió al conflicto entre Israel y Palestina, calificándolo como “extremadamente complejo”, aunque sostuvo que “Israel está tomando las medidas correctas”. “No se puede negociar con terroristas. Si uno les concede un milímetro, vuelven a atacar”, advirtió.
En contraposición, analizó la situación de Venezuela, calificándola como “complicada” debido al carácter autoritario del régimen de Nicolás Maduro. “Cuando el socialismo se instala en el poder, no duda en usar cualquier herramienta para retenerlo. Si tienen que hacer fraude, lo hacen; si tienen que encerrar opositores o matar gente, también lo hacen”, afirmó Milei.