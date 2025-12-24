Javier Milei: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”
Con un mensaje breve y directo —“Feliz Navidad en Libertad. ¡Viva la Libertad, carajo!”— el presidente Javier Milei saludó a los argentinos a través de sus redes sociales. El posteo estuvo acompañado por un video de 86 segundos, en el que combinó un tono festivo con una advertencia sobre los desafíos que vienen: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.
En su mensaje, el mandatario realizó un balance de los principales ejes económicos de su gestión, al sostener que el Gobierno logró reducir el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. “Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, afirmó. También destacó que “pusimos la inflación en orden” y que, según sus cifras, “sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, además de haber “eliminado el cepo cambiario de la economía argentina para siempre”.
Milei sumó logros en política exterior y seguridad interna. En ese sentido, celebró que “acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos” y subrayó la caída de los cortes de calles: “Recuerden que teníamos nueve mil piquetes por año, hoy es cero”. Sin embargo, aclaró que el Gobierno va por más y recordó la presentación de reformas en materia de seguridad junto a la ministra Patricia Bullrich: “Presentamos estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Fuimos contra los narcotraficantes, reequipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.
En el plano institucional, el Presidente defendió la implementación de la Boleta Única Papel, al remarcar que “ningún gobierno, siendo oficialista, quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”. En un tono marcadamente triunfal, agregó: “¡A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país! El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”.
De cara al futuro, Milei ratificó su determinación política y aseguró: “Con este Congreso, no tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso hasta hacer la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.
Cerca del cierre del mensaje, el jefe de Estado dedicó un saludo especial a la ciudadanía: “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”.