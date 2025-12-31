Javier Faroni habría utilizado fondos vinculados a negocios de la AFA para adquirir el Perugia de Italia
Cuando Javier Faroni fue presentado en septiembre de 2024 como nuevo propietario de la Associazione Calcistica Perugia Calcio, aseguró que el objetivo era llegar a la Serie A, aunque advirtió que el camino sería largo. Sin embargo, un año y tres meses después, el histórico club italiano permanece en el fondo de la Serie C, sin expectativas deportivas inmediatas, mientras su dueño quedó envuelto en un grave escándalo de corrupción y presuntas maniobras financieras vinculadas a la AFA.
El empresario marplatense, conocido por su pasado como productor teatral, su cercanía política con el massismo y su paso por la conducción de Aerolíneas Argentinas durante el kirchnerismo, cerró 2025 en el centro de denuncias que salpican a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Este miércoles 31 de diciembre se conoció un dato clave sobre la ingeniería financiera que permitió la compra del Perugia, que profundiza las sospechas sobre el origen de los fondos.
Según reveló La Nación, Faroni habría derivado al menos 6,2 millones de dólares provenientes de cuentas vinculadas a la AFA hacia sociedades con las que adquirió el club italiano. La operación se concretó a través de Sports Next Gen Ltd, una firma de su propiedad creada para inversiones deportivas, que recibió transferencias desde una cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, empresa controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni y contratista de la Asociación del Fútbol Argentino.
De acuerdo a la investigación periodística, entre enero y septiembre de este año se realizaron 25 transferencias, con montos de seis cifras, hasta completar casi 6 millones de dólares, que ingresaron a cuentas bancarias en el Reino Unido y en las islas Mauricio. Además, otros 500.000 dólares habrían sido canalizados desde TourProdEnter LLC hacia Beagle Capital Management LLC, sociedad que también figura entre los nuevos propietarios del Perugia.
Esta triangulación de fondos, documentada en registros bancarios de Estados Unidos, se suma a una serie de revelaciones que explican por qué la Justicia sigue de cerca los movimientos de Faroni y su entorno. Se estima que TourProdEnter administró unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y que al menos 42 millones habrían sido desviados hacia empresas presuntamente ficticias.
En ese marco, por orden del juez Luis Armella, el martes fue allanada la vivienda de Faroni en un country de Nordelta, mientras que el lunes el empresario fue demorado en Aeroparque por la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando intentaba viajar a Uruguay.
La apuesta por el Perugia y un sueño que no despega
Al asumir en el Perugia, Faroni se presentó como un salvador dispuesto a dejar atrás las reiteradas crisis económicas y refundaciones que atravesó el club. “Vine aquí de turismo con mi esposa y sentí que podía dejar una huella”, declaró entonces al diario La Gazzetta. El grupo empresario que lidera se quedó con el 100% de las acciones, mientras el saliente dueño, Massimiliano Santopadre, les deseaba éxito en la nueva etapa.
La operación se cerró el 30 de agosto de 2024, una fecha cargada de simbolismo: se cumplían 40 años del primer partido del Perugia frente a Diego Maradona, recientemente llegado al Napoli. Fundado en 1905, el club —conocido como los Biancorossi o Grifoni— fue refundado en 1940, 2005 y 2010, pero siempre conservó su identidad dentro del fútbol italiano.
Campeón de la Copa Intertoto 2003, el Perugia supo destacarse por incorporar figuras extranjeras cuando aún no era habitual en el Calcio, como Hidetoshi Nakata, Iván Kaviedes, Ahn Jung-hwan y Al-Saadi Gadafi. Hoy, lejos de aquellos años, el club lucha por mantenerse competitivo en la Serie C, mientras el prometido ascenso sigue sin concretarse.
Faroni visitó el año pasado las instalaciones, el museo y acompañó al equipo en la Copa Italia, donde logró una victoria 4-1 ante Latina Calcio 1932. No obstante, dentro y fuera de la cancha, el presente dista mucho de aquel objetivo inicial. El futuro del Perugia, y el del empresario argentino, quedó atado al avance de una causa judicial que amenaza con redefinir ambos destinos.