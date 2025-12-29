Javier Faroni aclara que su relación con la AFA “tiene como objeto social una actividad comercial, lícita y de servicio”
Javier Faroni admitió este domingo que existe un vínculo entre TourProdEnter y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, aunque remarcó que la empresa registrada en Miami por su esposa, Erica Gillette, es una “sociedad extranjera” que “tiene como objeto social una actividad comercial, lícita y de servicio”, en este caso, con la casa madre del fútbol argentino.
En específico, y sin mencionar al principal dirigente del fútbol argentino, aseguró que: “La empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística” de esa institución.
“Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA”, apuntó el comunicado oficial de TourProdEnter LLC, que lleva la firma del productor teatral.
Con este texto, Faroni salió al cruce de la información publicada este domingo por La Nación, que indica que TourProdEnter desvió dinero que le generó su contrato con la AFA hacia cuentas de otras sociedades también registradas en los Estados Unidos, pero que, en realidad, serían empresas “fantasmas”.
De lo que se quejó en el inicio del comunicado el exdirector de Aerolíneas Argentinas fue de que “las notas difundidas en distintos medios de comunicación exhiben un enfoque que, lejos de apoyarse en hechos ciertos, verificables o respaldados en actuaciones judiciales o administrativas, construyen un escenario de sospecha sin correlato objetivo”.
“No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo”, se defendió Faroni.
Además, definió a TourProdEnter como “una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia”.
Y aseguró, también en ese sentido, que “como empresa extranjera”, TourProdEnter “cumple con la totalidad de los requisitos y exigencias legales para Ilevar adelante su actividad comercial”.
Faroni indicó, además, que “la empresa le paga a la AFA los fondos que le corresponden” y que las liquidaciones están “absolutamente respaldadas con el debido registro de cada una de las operaciones, en los libros comerciales y con un circuito de fondos absolutamente trazables”.
“La gestión de la comercialización y gastos de una marca mundial como lo es el fútbol argentino es una tarea que desarrollamos con profesionalismo y nos encontramos respaldados por un permanente control y sistemáticas auditorias que dan sustento y transparencia a la gestión comercial que se desarrolla”, argumentó.
Elegido diputado bonaerense en 2015, el productor también utilizó el comunicado para explicar por qué resolvió dejar la función pública y su carrera política en 2021. “Tomé la decisión de volver a enfocarme en todas mis actividades comerciales que desarrollo con absoluto reconocimiento y transparencia, desde hace 40 años en el rubro de las producciones artísticas, venta de tickets, comercialización de eventos y espectáculos en Argentina y el exterior”, expresó.