Javier Castrilli denunció un “sistema de poder” en el arbitraje basado en el miedo, la manipulación y la compra de voluntades
El exárbitro Javier Castrilli lanzó una dura acusación contra la conducción arbitral del fútbol argentino y describió un escenario que, según dijo, se sostiene en mecanismos de miedo, manipulación y compra de voluntades. En una entrevista con Radio Rivadavia, replicada por Agencia Noticias Argentinas, el exjuez aseguró que el referato atraviesa “una crisis profunda” que no sorprende a quienes siguen el tema desde hace años.
Castrilli afirmó que “el arbitraje se usó para construir poder a través del miedo y la esperanza” y acusó a los responsables de “gobernar como una dictadura”. Según su visión, existe un entramado de intereses que involucra “dinero sucio” destinado a “comprar voluntades de dirigentes”, con raíces en la estructura del fútbol del interior. “El poder lo construyeron con el fútbol del interior, Toviggino estuvo siempre vinculado a eso, vio el negocio”, expresó.
El exárbitro recordó que esta situación no es nueva y que recién ahora algunos sectores toman dimensión del problema. “La prensa toma nota ahora que llegó a Primera, pero esto pasa hace años”, señaló. En ese sentido, mencionó que en 2018 ya había advertido lo que estaba por venir: “Le dije a Mariano Closs que todavía no habíamos visto lo peor”, relató.
Respecto del actual plantel arbitral, Castrilli fue categórico y sostuvo que consideraba a algunos jueces como “sicarios”, al punto de que los equipos rivales “sabían que los iban a ejecutar”. Para el exjuez, la situación superó cualquier margen de duda: “No son árbitros con sospechas, ya no existe la sospecha”, afirmó. Incluso, aseguró que quienes buscan dirigir correctamente se encuentran condicionados: “Aunque quieran dirigir bien no pueden”.
En su comparación histórica, Castrilli evocó la etapa de Julio Grondona, a quien definió como “no un santo”, pero con una regla estricta cuando surgían dudas sobre un árbitro: “Ante la menor sospecha, dejaba de dirigir”, sentenció.