Jaurías de perros atacan ganado en Larroque: Federación Agraria advierte sobre el riesgo para productores y animales
La Filial Larroque de Federación Agraria alertó sobre ataques de jaurías de perros que han provocado la muerte de varios ejemplares de ganado vacuno y lanar en la zona sur de la provincia.
Los federados detallaron que un grupo importante de canes actuó en manada, ocasionando la muerte de ocho terneros en distintos campos, mientras que un animal de aproximadamente 250 kilos fue salvado gracias a la intervención de productores en Alarcón. Desde la entidad se dialogó con autoridades para buscar soluciones y se solicitó tenencia responsable de perros, dado que los ataques generan preocupación tanto en campos cercanos al casco urbano como en áreas más alejadas.
El federado Fernando Jaimerena relató: “Nuestra familia tiene un campo en la zona rural de Alarcón, donde mis padres, un tío y otros vecinos sufrieron ataques de perros a su rodeo de ganado vacuno. Los animales atacaron a los ejemplares más vulnerables, como terneros y novillitos de aproximadamente 280 kilos”.
Jaimerena agregó que, aunque en su campo no se registraban incidentes de este tipo desde hace tiempo, en zonas cercanas a Larroque sí se habían producido ataques a vacunos y lanares. En Cuchilla Redonda, un productor perdió cuatro terneros, que se suman a los cuatro muertos en Alarcón, a 12 kilómetros de Larroque.
Otro productor contó que observó a una jauría intentando voltear una vaca después de matar a su ternero, lo que evidencia que los perros actúan en grupo, ya sea en estado salvaje o como animales con dueño que se organizan en manada para atacar.
Las denuncias ya fueron formalizadas y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos intervino en los campos para investigar los hechos. Jaimerena añadió que también se mantuvieron reuniones con autoridades locales para buscar soluciones y frenar esta problemática.
El productor expresó su preocupación por la seguridad de la comunidad: “Estos animales actúan en jauría y no se descarta que puedan atacar a personas, especialmente niños. Esperamos que la situación se normalice y no tengamos que lamentar más hechos de esta naturaleza”.
Por su parte, Adolfo De Zan, presidente de la filial, enfatizó la necesidad de tenencia responsable de los perros y de mayor control por parte de sus dueños. Señaló que “las jaurías han provocado la muerte de ganado vacuno y lanares, y es un tema que planteamos ante las autoridades municipales ante una situación límite”.