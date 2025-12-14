¡Janucá sameaj!: La comunidad judía celebra la Fiesta de las Luminarias
Jánuca es una de las celebraciones más emblemáticas y familiares de la religión judía. Esta “fiesta de las luminarias” tiene un significado ligado, fundamentalmente, a la renovación y la alegría. Durante ocho jornadas Jánuca evoca la victoria, hace 22 siglos, de los macabeos sobre el ejército seléucida que culminó con la recuperación del Gran Templo de Jerusalén.
Según la creencia, en el templo ocurrió un milagro: los macabeos prendieron un candelabro de 7 brazos que permaneció 8 días encendido, aunque tenía aceite para una sola jornada.
Por eso, en esta festividad, se prenden las ocho velas de un candelabro llamado Januquiá.
Cada una de estas velas deben encenderse apenas iniciado el anochecer y no pueden ser utilizadas para otro propósito que no sea la contemplación y la reflexión.
La Januquiá, además, debe ir cerca de una ventana para que se pueda apreciar desde afuera. La tradición indica que, al menos, se debe encender un candelabro por familia.
Se debe prender “una la primera noche, dos la segunda, y así hasta completar las ocho. Todas son encendidas con una vela extra, llamada shamash (vela piloto) y que se acostumbra ubicar de manera diferenciada al resto)”.
La celebración de Jánuca implica también cambios en el menú, fundamentalmente marcado por alimentos fritos. Es que el aceite tiene en esta fecha un rol y un significado especial: se conecta el jarro con el que ocurrió el milagro.
Además, los niños tienen un papel muy importante. Se les suelen dar monedas (Jánuca guelt) y regalos. También existe un juego tradicional con una perinola que lleva las letras hebreas equivalentes a la oración “allí (o aquí) ocurrió un gran milagro”.
Más historia
Jánuca es una festividad que conmemora la rebelión protagonizada por los macabeos, la familia de los Hashmonaim contra los abusos y las ofensas perpetradas por el rey Antíoco, rey de la dinastía de los seleúcidas, representantes del helenismo que dominaba la tierra de Israel.
En ello tenían parte de su responsabilidad los sectores privilegiados del Templo y de Jerusalem que se sentían atraídos por el helenismo, absolutamente opuesto al austero judaísmo.
Los Hashmonaím eran una familia que vivía en Modiïm, eran herreros por eso el nombre también de Macabeos, que se levantaron en pie de guerra para recuperar su dignidad y libertad como judíos.
Fue una dura guerra que terminó con la victoria de los judíos, la tradición cuenta que cuando los judíos entraron al templo para restaurarlo luego de todas las afrentas inferidas por los enemigos, hallaron la Menorah con aceite suficiente para solo un día, sin embargo ocurrió el hecho milagroso que ardió durante ocho días consecutivos.
Janucá conmemora y celebra el valor de defender las propias creencias y convicciones, el valor de la libertad como un bien supremo a defender por parte de los judíos.