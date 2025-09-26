James Comey, exdirector del FBI, acusado de mentir al Congreso en medio de la ofensiva de Trump contra sus rivales
El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado este jueves de mentir al Congreso y obstruir un procedimiento, en una causa penal presentada pocos días después de que el presidente Donald Trump instara públicamente a su fiscal general, Pam Bondi, a procesar al exfuncionario y a otros opositores políticos.
La imputación convierte a Comey en el primer exalto cargo del gobierno estadounidense en ser procesado en el marco de una de las principales obsesiones de Trump: la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
Aquella pesquisa, liderada entre 2017 y 2019 por el fiscal especial Robert Mueller, determinó que Moscú actuó de manera “amplia y sistemática” para favorecer la campaña republicana. Aunque el informe no acreditó coordinación con el equipo de Trump, supuso un duro golpe político al cuestionar la legitimidad de su victoria.
Comey fue una figura clave en ese proceso: en julio de 2016, autorizó la apertura de la investigación de contrainteligencia del FBI conocida como “Crossfire Hurricane”, que buscaba determinar si existían vínculos entre la campaña de Trump y Rusia. En 2017, el propio presidente lo despidió en medio de crecientes tensiones.
Durante años, Trump ha tildado la investigación de “engaño” y “cacería de brujas”, al tiempo que reclamaba represalias. Su exigencia de procesar a opositores alimenta las críticas sobre un uso político del Departamento de Justicia, ahora dirigido por Bondi, con apoyo del actual jefe del FBI, Kash Patel, crítico acérrimo de la pesquisa sobre Rusia.
El jueves, Trump celebró la acusación con un mensaje en redes: “¡JUSTICIA PARA ESTADOS UNIDOS!”. Bondi y Patel se pronunciaron en el mismo tono, asegurando que “nadie está por encima de la ley”.
Los cargos contra Comey
La acusación formal apunta a declaraciones bajo juramento realizadas en 2020, cuando testificó ante el Congreso sobre la injerencia rusa y la filtración de información sensible a los medios. Los fiscales lo acusan de falso testimonio (perjurio) y de obstrucción.
En un video publicado tras conocerse la decisión judicial, Comey se defendió:
“Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal y soy inocente. Así que, que tengamos un juicio”.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta cinco años de prisión.