Jair Bolsonaro fue internado en terapia intensiva por una bronconeumonía
El expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro padece bronconeumonía bacteriana y fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Brasilia, de acuerdo a lo comunicado por su hijo mayor, Flavio, quien reveló que el exjefe de Estado sufrió escalofríos y un cuadro de vómitos en la madrugada.
“Se le realizaron pruebas de imagen y análisis de laboratorio que confirmaron una bronconeumonía bacteriana bilateral de probable origen por aspiración. Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento antibiótico intravenoso y soporte clínico no invasivo”, se amplió mediante un comunicado.
El ex mandatario cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Bolsonaro fue trasladado a un hospital privado en Brasilia, desde prisión donde purga una condena por intento de golpe de Estado.
Flavio también pidió oraciones a los seguidores del líder de la ultraderecha brasileña para que el cuadro no se agrave.
El traslado fue confirmado por la Policía Militar, responsable de la penitenciaría donde está recluido el exmandatario, que dijo que el equipo médico facilitará información adicional.
Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.
Desde entonces, el exmandatario ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.
Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que comenzó a cumplir su condena por tentativa de golpe de Estado, en el Complejo Penitenciario de Papuda, el pasado 15 de enero.
La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.
En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder”, luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el actual presidente de la nación suramericana, Luiz Inácio Lula da Silva.
Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.